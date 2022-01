Eersteklassers Yelyco ondanks verlies in eindvolleybaltoernooi

28/01/2022 23:19 – John Zaalman

Ja?r Pregers (r) van Yellow Birds probeert de bal over het tweemansblok van Yelyco te plaatsen. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Yelyco zit ondanks het verlies van haar laatste partij in de algemene ronde van de manneneersteklasse volleybalcompetitie in het eindtoernooi. Yellow Birds was vrijdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal mede namens een kanjer van Ja?r Pregers op het eind met 2-0 (25-13, 27-25) de boosdoener.

Yelyco (1) en de Scholen Volleybalvereniging (SVV/2) hebben zich uit cluster Paramaribo geplaatst voor het eindtoernooi. Alleen zit de ploeg van Verdy Getrouw samen met de andere cluster nummers ??n Gideon (Saramacca), Vios (Wanica) en Brothers & Friends (Nickerie) al in de kwartfinale.

De nummers twee SVV (Paramaribo), Inta Boys (Saramacca), L.O. Bro’s (Wanica) en Spikers (Nickerie) zullen spelen om de laatste twee plekken in een round robin tegen de nummers 1. De vier overgebleven ploegen treffen elkaar in de halve finale waarbij nummers 1 en 2 uitkomen tegen respectievelijk de nummers 4 en 3. De winnaars spelen dan de finale om het eerste klasse kampioenschap.

Yellow Birds vs Yelyco

Yellow Birds draaide vooral in de eerste set goed en won mede dankzij onder meer Pregers, Jason Lesperans, Fernando Rigters, Denzel Zinhagel. Yelyco met onder meer Antoine Vliet, Jermaine Lo Kioeng Sjoe, Xavier Elburg, Emmanuel Baumgard en de jongeling Shane van de Vijver veerden goed terug in de tweede periode.

Ploegen weken vanaf het begin geen duimbreed voor elkaar en namen zelfs beurtelings de leiding. Yelyco kwam na een smash van Vliet zelfs op setpoint voordat Lesperans ploegen langszij bracht. Daarna stond het nog ??n keer gelijk voordat Lo Kioeng Sjoe de latere winnaar uit een uitsmash op matchpoint bracht.

Pregers zette het duel daarna met een onhoudbare killer op slot. In de voorwedstrijd maakte SVV 1 in het onderling U15 meisjesjeugd treffen korte metten met SVV 3 (25-8, 25-13).

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina