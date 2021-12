Eerste zege ooit Livo op Yelyco

18/12/2021 08:15 – John Zaalman

Livo-aanvaller Ethan Asimia timmert de bal langs het blok van Casey Foe A Man en Gregory Levant (3) van Yelyco. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Livo heeft haar eerste zege ooit behaald op Yelyco in de mannenhoofdklasse van de Surinaamse Volleybalbond. “We hebben eindelijk van ze kunnen winnen. Het voelt lekker aan”, liet captain Dean Kasdi vrijdagavond weten na de verrassende triomf (20-25, 25-16, 26-24, 25-16) op de titelverdediger.

“Dit is een nieuw begin”, blufte Kasdi verder. “Het team is groeiende, de motivatie zit erin en de spelers zijn bereid zich aan de afspraken te houden.” De ploeg uit Livorno werd in 2008 opgericht en draait al om en bij vijf tot zes jaar mee in de hoofdmacht.

Keven Sporkslede schreef het verlies toe aan onderschatting. “Bepaalde spelers dachten dat deze wedstrijd na de overwinning van zondag op Yellow Birds (3-1) een easy game zou zijn. Livo heeft uit een ander vat getapt en wij hadden geen antwoord daarop”, gaf de Yelyco-aanvoerder toe.

Hij vond dat de nederlaag hem geleerd heeft dat er harder gewerkt zal moeten worden. Yelyco aast op het winnen van de tiende titel op rij. V??r het duel werd ??n minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de moeder van Yelyco-speler Adiante Akiemboto.

Kasdi had samen met Ethan Asimia een groot aandeel in de winst. Spelverdeler Di?go Heijns, die naast het tweetal samen met libero Fabian Orie, Fabian Djakie en Orlando van Aaron in de basis zat, bediende zijn aanvallers goed op maat. Dat was veelal te danken aan de pass, die goed aankwam. Bij Yelyco zaten Casey Foe A Man, Marcel Krak, Zercino Wilson, Immanuel Baumgard, Gregory Levant en libero Raftar Kurban in de eerste zes.

De partij zat boordevol spanning, sensatie, hosselplays, enerverende rally’s en emoties. Levant bezegelde de enige setwinst voor Yelyco. Van Aaron zorgde voor de 1-1, terwijl de blocks van Heijns (op Sporkslede), Foe A Man (op Asimia), Asimia (op Baumgard) en Quincy Kruidenhof (op Kasdi) de voornaamste hoogtepunten vormden in de derde set.

De winnaar domineerde de vierde periode vanaf het begin. Yelyco kreeg in deze een tegenslag toen Levant na een succesvolle actie (3-8) met een linkerenkelblessure uitviel. Asimia zette de partij uiteindelijk op slot. Sa?dah Loe Sack Sioe en Naduschka Straal hadden de wedstrijdleiding in handen. De Ismay van Wilgen Sporthal was redelijk gevuld.

Andere scores: U18 jongens: SVV2 – Bazooka 25-15, 17-25, 15-12; manneneersteklasse: SVV – Bazooka 2-0 (25-14, 25-12); Avanti – Livo 2-1 (18-25, 25-11, 18-16).

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina