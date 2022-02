Eerste zege Livo in volleybal Champions League

13/02/2022 01:01

John Zaalman

Livo-captain Dean Kasdi (6) smasht de bal langs het blok van Avery Molijn van Bazooka.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Livo heeft het zoet der overwinningen na drie wedstrijden in de volleybal-Champions League eindelijk kunnen smaken. In het Surinaams onder onsje tussen mannenclubs werd Bazooka zaterdagavond in viersets verslagen (21-25, 25-10, 25-9, 28-26).

Gideon daarentegen behaalde bij de vrouwen haar derde zege op

rij door Bazooka met 3-0 op de knieen te krijgen (25-23, 25-16,

25-16). Met de eerste Champions League-competitie tussen clubs uit

Suriname en Frans-Guyana is op 6 februari officieel een aanvang

gemaakt in Saint-Laurent du Maroni.

Er wordt op uit-en-thuisbasis gespeeld. Onderlinge duels worden

in eigen land gespeeld, terwijl de internationale duels aan de

Franse kant worden gespeeld. Livo verloor haar eerste partijen van

Yellow Birds (in Suriname) en Montjoly (in Frans-Guyana) met 3-1 om

3-2.

“Deze overwinning zorgt sowieso voor een goede motivatie”, zegt

Livo-captain Dean Kasdi. “We hebben Bazooka wel onderschat, maar

dat hoort erbij. We hebben nu ons volledig team erbij en denk dat

onze eerstvolgende wedstrijd ook winst zal zijn”, aldus Kasdi.

Lionel Blokland denkt dat Bazooka na de eerste setzege in een

grote dip geraakte. “De pass kwam niet vandaar dat we de tweede en

derde set hebben verloren”, onderkent de Bazooka-aanvoerder. Zijn

ploeg moet naar eigen zeggen gaan werken aan “meer spelritme”.

“Gedurende het verloop van deze competitie moeten we wel tenminste

een zege binnenhalen.”

Onderschatting

Esther Tammenga is blij met de overwinning op Bazooka, “maar de

onderschatting heeft geresulteerd in het wedstrijdverloop”, zegt de

Gideon-captain. Gideon was in de twee voorgaande ontmoetingen in

straight sets de betere van SVV (in Paramaribo) en Cosma (in

Frans-Guyana).

“Concentratieverlies leidde tot veel fouten bij ons tegen

Bazooka. We hebben daarentegen toch goed gepresteerd.” Jane Naarden

van de opponent schrijft het verlies toe aan een slechte pass en

verdediging. “We spelen wel nu pas echt als team. Daarvoor hadden

we elke keer weer een andere setting”, vindt de Bazooka-captain. Ze

zegt dat de ploeg haar best zal doen om in de komende duels te

winnen. “Anders halen we het niet meer.”

Chantal Karsters en Saidah Loe Sack Sioe waren de arbiters van

beide duels in de Ismay van Wilgen Sporthal.

Garance Karsters (21) en Jane Naarden (7) van

Bazooka kunnen de aanval van Gideon-aanvalster Janneke Tammenga (7)

niet onschadelijk maken. Foto: John

Zaalman







