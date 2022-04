Eerste vlucht JetAir van Curacao naar Suriname

05/04/2022 00:00

De eerste vlucht van JetAir van Curacao naar Suriname vindt dinsdag plaats. Volgens Farly Poese, de vertegenwoordiger van Jetair Caribbean in Paramaribo is er wel veel belangstelling vanuit Suriname om met de nieuwe dienstverlener naar Curacao te vliegen. JetAir heeft in het weekend tijdens de informatiebeurs over Curacao een verloting gedaan van een ticket.

“Ik heb vierhonderd papieren loten gemaakt voor de namen en

telefoonnummers van de mensen die belangstelling hadden. Aan het

einde van de middag waren er nog maar vier briefjes over. 396

belangstellenden in een middag, geeft wel aan dat er belangstelling

is”, zegt Poese.

JetAir mikt op zowel toeristen die voor ontspanning gaan als de

zakenmensen die voor business het eiland bezoeken. Poese weet dat

de concurrent onlangs een actie heeft opgezet met onder meer

actietarieven naar Curacao die ver onder de prijs van JetAir

liggen. “Ja onze prijs is 384 US dollar en de concurrent is 291 US

dollar, maar dit zie ik als een vriendelijke actie die normaal is

onder concurrenten. Wat wij hebben is een rechtstreekse vlucht en

dat heeft de concurrent niet”, zegt Poese. “Wij focussen op waar

wij sterk in zijn.”

Managing director Antonio Ribeiro van JetAir zegt dat er is

ingespeeld op signalen vanuit Suriname dat er maar moeilijk

verbindingen tot stand met de rest van de wereld. Vandaar dat is

getracht toestemming te verkrijgen om naar Suriname te vliegen en

dit keer met succes. “We hebben in ieder geval begrepen van de

mensen die in Suriname werken voor JetAir dat deze verbinding naar

het eiland zeer welkom is. En we spelen daarop in met een keer per

week een vlucht. En als er behoefte blijkt te zijn aan meer, kunnen

we uitbreiden”, aldus Ribeiro.







