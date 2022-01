Eerste verkeersdode dit jaar

15/01/2022 19:06 – Van onze redactie

De over de kop geslagen auto. Foto: Anthony Janki

BROKOPONDO – De 34-jarige Urvin Alamakee is de eerste verkeersdode van dit jaar. Hij kwam zaterdagochtend om het leven bij een verkeersongeval op de Afobakaweg ter hoogte van mast 76.

Uit onderzoek blijkt dat het voertuig met vier inzittenden, bestuurd door Alamakee, over de Afobakaweg reed in de richting van Brokopondo. Ter hoogte van mast 76 kwam door tot nu onbekende oorzaak de wagen tegen een hulpmast, waarna het over de kop sloeg. De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd en liep zware hoofdletsels op.

De drie andere inzittenden werden met verschillende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis in Paramaribo vervoerd. Het lichaam van Alamakee is voor obductie in beslag genomen. Het voertuig zal worden herkeurd. De Verkeersunit van regio Midden is belast met het verdere onderzoek.

