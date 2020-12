John Persaud, 23 jaar, is vrijdag omgekomen na een eenzijdig verkeersongeval. Hij belandde met zijn auto in een trens langs de Padiweg te Jarikaba. Toen de politie arriveerde lag het voertuig ondersteboven en voor meer dan de helft in de diepte, terwijl een meisje in het water lag. Het ging om de dochter van de man. Het meisje en haar moeder, die nog in de auto was, zijn door omstanders gered.