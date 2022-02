‘Een land zonder investeringen in kunst en cultuur blijft arm’

11/02/2022 18:32

Audry Wajwakana

Kunstinstallatie Mi libi waiti moo gowtu.

Foto: Marcel Pinas



PARAMARIBO –

“In de hele hebzucht naar goud en andere edelmetalen en hout vraagt niemand zich af hoe het gaat met de mensen die in de gebieden wonen, waar dit zich uit. Hebben ze geen recht op een bestaan?” Opnieuw brengt kunstenaar Marcel Pinas de bedreigde omgevingen en culturen van Surinaamse binnenlandbewoners internationaal onder de aandacht. Deze keer met de nieuwe kunstinstallatie ‘Mi libi waiti moo gowtu’ (‘Mijn leven is meer waard dan goud’) in de Kunsthal KAdE in Amersfoort, Nederland.

Omdat de ongebreidelde goudwinning al jaren een probleem in

Suriname is waarvoor geen oplossing wordt gevonden, besloot Pinas

dit uit te beelden. “Met dit kunstwerk lever ik kritiek op hoe we

met de natuur en de mens omgaan.” Zijn jongste werk is onderdeel

van de groepsexpositie ‘Schurend paradijs’, die tot en met 3 juli

loopt.

Pinas, die persoonlijk aanwezig was tijdens de opening op 5

februari, werd een jaar geleden samen met elf andere hedendaagse

kunstenaars door de curator van de Kunsthal benaderd om mee te doen

met een milieu gerelateerd werk geinspireerd door de zoektocht naar

een ‘Aards Paradijs’ van Piet Mondriaan.

Schedels

Het is precies 150 jaar geleden dat deze bekende Nederlandse

kunstschilder, die zijn paradijs wist te verwezenlijken in zijn

kunst en ateliers, werd geboren. De realiteit is dat de wereld

allesbehalve een paradijs is; klimaatverandering, milieuvervuiling,

ziektes en onderlinge spanningen zijn voelbare dreigingen.

Voor ‘Mi libi waiti moo gowtu’ heeft Pinas gebruikt gemaakt van

houtsnijwerk waarin de afaka-symbolen, een kenmerk van hem, zijn

verwerkt. Hij heeft twaalf houten panelen (triplex platen) gebruikt

om de afaka-tekens te laten inkerven. Lokale jongeren zijn ingezet

voor het uitsnijden en schilderen.

Het kunstwerk bestaat verder uit vijftig menselijke schedels

vervaardigd van recycled aluminium, die symbool staan voor de dood.

“Met die schedels laat ik de enge situatie van de toekomst zien als

we nu niets aan het probleem doen. Veel binnenlandbewoners trekken

weg, worden ziek of gaan dood door de goudwinning. Zelfs in dorpen

waar niet naar goud wordt gezocht, hebben dorpelingen last van met

kwik vervuilde rivieren of moeite om voedsel te zoeken. Ze worden

ernstig in hun bestaan bedreigd.”

