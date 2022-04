‘Een fijne verrassing op een blauwe zondagmiddag’ – DWTonline.com

24/04/2022 17:24

-

Terence Oosterwolde

Renzo Tjon A Joe verraste zichzelf met het nationaal record op de 100 meter vlinderslag kortebaan.

Foto: Beto Noval



PARAMARIBO –

In Den Haag heeft Renzo Tjon-A-Joe zondag het nationaal Surinaams record kortebaan op de 100 meter vlinderslag op zijn naam gebracht. Hij staat daar versteld van, geeft hij toe in gesprek met de Ware Tijd. “Ik heb de 100 meter vlinderslag na jaren gezwommen, dus had geen verwachtingen”, vertelt hij.

In het Hofbad tikte Tjon-A-Joe als negende aan in 54,40

seconden. Hij brak daarmee het ruim zeven jaar oude record van

Zuhayr Pigot. Tijdens de Fina Wereldkampioenschappen

short-course (25 meter bad) in Doha had Pigot op 4

december 2014 54,68 seconden gezwommen. Het record op de 50 meter

vlinderslag staat ook al op naam van Tjon-A-Joe.

De PSV-zwemmers Maarten Brzoskowski (52,19) en Joeri Verlinden

(52,50) werden in Den Haag eerste en tweede op de 100 fly.

Thom de Boer, Tjon-A-Joe’s trainingsmaat bij De Dolfijn, werd derde

in 53,19. Op dit onderdeel waren er 34 deelnemers, onder wie Jeroen

Baars van Blue Marlins, die net als Tjon-A-Joe 54,40 klokte.

Voor de Surinamer was de finale van de competitie van de

Koninklijke Nederlandse Zwembond meer een ‘oefenwedstrijd’. “Zo nu

en dan is het goed om iets anders te racen behalve de sprintnummers

van de vrije slag”, verklaart Tjon-A-Joe, gespecialiseerd op de 50

en 100 meter vrije slag, zijn besluit zondag de vlinderslag te

zwemmen.

In elk geval heeft het hem geen windeieren gelegd. “Na een lange

trainingsweek – ik was best moe – was dit wel een fijne verrassing

op een blauwe zondagmiddag”, geeft hij toe over zijn prestatie op

de vlinderslag. Op de 50 meter vrije slag moest Tjon-A-Joe zondag

zijn meerdere erkennen in trainingsmaat en Nederlands recordhouder

Thom de Boer: 21,21 om 21,76 seconden.







