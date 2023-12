Edwin Jacobs ta mira cu AZV ta na caminda pa un 2024 positivo

The content originally appeared on: Diario

Salud mental lo haya mas atencion

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, DIARIO a tuma nota cu den e revista ‘Pulso’ cu ta un publicacion di AZV, tin un entrevista interesante haci door di Solange Tchong, kende a combersa cu director Edwin Jacobs pa haya sa con aña 2023 a bay y kico por spera pa 2024.

Jacobs a conta cu 2023 tabata un aña pa pone e base pa un vision pa futuro. Recuperacion financiero a tuma luga y a percura pa cera un acuerdo di cuido (Zorgakkoord) cu e partnernan di mas importante den cuido medico di Aruba. Adicionalmente AZV a crea un instrumento, esta e Cuadro Financiero Multi Anual, cu ta un modelo pa proyecta y calcula gastonan di cuido medico di Aruba saliendo for di e situacion actual di Aruba, e ley AZV (pakete), cierto reglanan di maneho specifico y cierto puntonan di salida specifico (p.e. cantidad di asegurado, edad, sexo, etc.). Pues e Cuadro Financiero Multi Anual ta e preparacion y strategia pa e siguiente 3 of mas aña. E tin como meta pa yuda AZV pa guia e crecemento di e gastonan di cuido.

Meta: AZV kier baha e presion di e 2ndo liña di cuido y a reserva suficiente fondo pa por inverti den proyectonan cu te dia di awe a keda pendiente despues di e pandemia di Covid-19. Pero tambe ta pensa den inversionnan nobo. Si wak bon, 2023 tabata un aña di oportunidad y den cual ainda ta den combersacion cu e Colegio di Supervision Financiero, esta CAft. E presentacion di e Cuadro Financiero Multi Anual na CAft a bay positivo y ta den un fase bastante avanza.

Ta di spera cu pronto haya e aprobacion absoluto pa sigui cu tur proposicion conforme e Cuadro Financiero Multi Anual. CAft ta mantene su mes den su rol di consehero y pues te cu awor ta keda bastante reserva den nan opinion. Sinembargo, e interes y tempo inverti di part di e secretario di CAft pa duna AZV diferente recomendacion ta mustra cu tin boluntad pa yuda AZV e proximo añanan.

Mas cu claro, AZV ta spera di por convence CAft di e hecho cu tur paso a wordo tuma caba y cu por pone un paro na e recorte di 60 miyon florin. Loke ta observa ta cu CAft lo tin dificultad cu e aplicacion di e crecimento di gasto di 6% den e 1 e aña di ehecucion di e modelo di e Cuadro Financiero Multi Anual, sinembargo AZV a splica tambe cu esaki ta solamente pa e 1er salida, esta e prome aña (2024), e siguiente añanan ta mantene un porcentahe di crecemento di 2%.

Ampliacion den 2024: Manera 2024 habri AZV lo cuminsa prepara e sector medico pa ampliacion. Lo trece diferente proyecto cu tin como meta pa mehora e servicio den e cadena di cuido y principalmente cumpli na e demanda di e adulto mayor mirando cu mas y mas envehecimento ta tumando luga. Aña 2023 pa AZV como organisacion mes por bisa a keda poco atras pero den 2024 el lo haya su debido atencion.

E reto di mas grandi den 2024 lo no ta e fondo AZV. AZV kier duna cada asegurado trankilidad cu no mester tin preocupacion tocante e prima di AZV. Segun e calculacionnan cu a keda haci y saliendo for di e punto di bista cu no tin ningun cambio of calamidad; te cu 2030 lo no tin mester di hisa e prima di AZV.

Reto principal den 2024: Loke si lo bira e reto pa 2024 y e siguiente añanan; ta e buscamento di profesionalnan medico. Mundialmente tin un escasez. Esaki ta conta pa Aruba tambe. Cierto specialismonan ya caba ta dificil pa haya pero ta spera cu lo logra. Por ehempel lo mester wak si den region por haya interesadonan pa bin traha na Aruba.

Concreto den 2024: Pa e asegurado e ta nifica cu AZV hunto cu tur dunado di cuido ta bay traha riba tres topico importante. E prome topico ta fortificacion di e 1er liña di cuido, e 2ndo ta salud mental y 3er ta prevencion (referiendo na prevencion nivel secundario). Cu e escogencia di e topiconan aki AZV ta desea di mehora servicio medico pa medio di un tempo di espera mas cortico y door di salba bida.

(*) Fortificacion di e 1er liña di cuido lo sosode pa medio di ampliacion cu dos di “Cas di Docter” (HOED na San Nicolas y Playa) y 10 praktijkondersteuners.

(*) Salud mental pa medio di ampliacion cu 7 praktijkondersteuners specializa GGZ y tambe e introduccion di e servicio di crisis (emergencia) pa mucha y hoben.

(*) Prevencion pa medio di introduccion di dos programa di deteccion. E programa di deteccion di cancer di tripa y cancer na boca di matriz lo wordo prepara y introduci.

(*) Adicionalmente lo tin estudio (cursonan) pa e docternan di cas y praktijkondersteuners. Tur esaki lo yuda na e experiencia di e aseguradonan.