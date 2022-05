Educatief en interactief slavernijpad op plantage Fredriksdorp

05/05/2022 18:02

Audry Wajwakana

Dakaya Lenz, directeur van Villa Zapakara, wordt door tourgids Anthony Grant, die de rol vervult als slavenhandelaar in de Bonitrail, aan de ketting gezet.

Foto: Audry Wajwakana



FREDERIKSDORP –

“Benauwend! Het feit dat je wordt geketend en je je realiseert dat je niet vrij bent.” Dakaya Lenz beschrijft het gevoel dat ze kreeg, nadat ze door tourgids Anthony Grant aan haar pols aan de ketting werd gezet en daarna ‘gebrandmerkt’. Niet met een bloedhete ijzeren stempel, zoals het driehonderd jaar geleden werd gedaan, maar met rode inkt.

Meevaren vanuit Fort Elima via ‘The Door of No Return’,

worden geketend en ‘gebrandmerkt’, een tentoonstelling van

plantageschilderijen en een steeds opduikende ‘Boni’ midden in het

bos, zijn onderdeel van de ‘Bonitrail’ vanaf 4 mei op plantage

Fredriksdorp. Naast het Verhalenmuseum dat eerder op 29 januari is

geopend.

Dit ‘pad’ neemt bezoekers mee op een educatieve reis, waarbij

zij al lopende worden teruggevoerd naar een tijd van wrede

plantage-eigenaren, hevige verzetten en de helden, die niet mogen

worden vergeten. “De Bonitrail is onze manier om het verhaal van de

slavernij te vertellen; niet vanuit het slachtofferschap, maar

vanuit de strijd tegen de slavernij”, verduidelijkt Sirano Zalman,

directeur van plantageresort Fredriksdorp.

Personen uit de kunst- en cultuursector, erfgoed- en

educatie-instellingen waren woensdag de eerste gasten bij de

officiele opening van de Bonitrail. Jerry Egger,

richtingcoordinator geschiedenis van de Anton de Kom Universiteit,

vindt het pad een schitterend idee om met name studenten op alle

niveaus een stukje slavernijgeschiedenis mee te geven.

De Bonitrail en het Verhalenmuseum zijn onderdeel van het

twinningproject ‘Het Geheugen van Noord-Commewijne’, dat wordt

uitgevoerd door de Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed

Suriname-Nederland en de Hogeschool van Amsterdam. Voor de tocht in

het bos werd er een uitgebreide presentatie gehouden vanaf het idee

tot de realisatie van het Verhalenmuseum en de Bonitrail.

Sinds de soft opening van het Verhalenmuseum is het de directie

van het resort opgevallen dat er juist meer mensen uit Paramaribo

speciaal voor het museum naar de plantage komen. “Wij dachten dat

mensen eerst voor Fredriksdorp zouden komen en tijdens het zwemmen

een break nemen om in het museum te gaan piepen. Nu blijkt dat het

juist andersom is. Surinamers zijn erg geinteresseerd in het

museum”, concludeert Zalman. De verwachting is dat dit ook het

geval zal zijn met de historische trail in het bos.







