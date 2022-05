Edgard Vrolijk a nota cu e biaha aki e Parlamentarionan Hulandes tabata hopi habri pa scucha tur cos

The content originally appeared on: Diario

Positivo durante IPKO

ORANJESTAD (AAN): Recientemente a tuma lugar na isla di St. Maarten, e reunionnan di IPKO cu participacion di Parlamentonan di Aruba, Curaçao, St. Maarten, y di Hulanda.

President di Parlamento di Aruba, Edgard Vrolijk a indica cu el a mira cu e delegacion di Aruba a haci un bon trabao, hibando argumentonan valido dilanti.

Esnan di Aruba durante IPKO, a expresa nan puntonan di salida na e Parlamentarionan Hulandes, unda a mustra cu na e forma cu e leynan di COHO ta para aworaki, cu Parlamento di Aruba no ta sostene esaki. Y esey tabata e punto di salida.

E biaha aki a nota cu e Parlamentarionan Hulandes tabata hopi ‘habri’ pa scucha loke esnan di Caribe Hulandes tin di bisa. Pues por a combersa tambe den sesionnan cera, unda ambos banda a duna nan sentimento y frustracion, y a hiba debatenan al caso.

Parlamentarionan a sinti cu e biaha aki, nan por a expresa tur loke nan tin na nan curazon riba e topico aki, y a laga sentimentonan atras cu lo por yega na areglonan. Segun Vrolijk, por a sinti e forma diferente cu e reunion di IPKO a cuminza. Por a nota tur esey riba e forma cu prensa Hulandes a haci cobertura, y a dedica nan mes riba e forma con e partnernan di Reino den Caribe ta wordo trata, y cu esey tambe a bira un punto di discusion tambe cu a ser treci dilanti. Aki a mustra riba e hecho con e ley a cuminza, y cu e no a start riba bon pia.

Vrolijk a pidi e Parlamentarionan Hulandes pa duna esnan di Caribe Hulandes mas chens pa formula nan preguntanan, y esey a bay di acuerdo cune. A duna chens pa e Parlamentarionan di Caribe te Diabierna 20 di Mei un chens (envez di 13 di Mei) pa haci esey.

E topico principal tabata COHO, pero manera cu Vrolijk a bisa, cu Hulanda kier duna Caribe Hulandes un ‘tweeling’, esta un Ley di Reino morocho cu yama COHO y RAFT.

Parlamentarionan Hulandes tabata hopi habri riba esey, principalmente debi na e hecho cu Raad van State tambe a amplia riba e normanan cu ta irealistico e momento aki, y e fianza cu mester ta un periodo mas largo, y esey tambe e Parlamentarionan di Aruba a acentua cu no kier kwijtschelding. Si acaso un otro isla haya esey, e lo ta ‘inhusto’ cu Aruba no ta haya esey. E punto di salida di Aruba ta cu kier un financiamento mas largo, cu interest mas abao pa por sali y recupera mas rapido y cuminza paga nos debenan, y sigur tambe e forma cu el a wordo atendi cune, como cu no tin protocol vigente, y no tin landsverordening di LAFT mas vigente, pero realmente na forma disciplinario a colabora y respeta Hulanda su opinion y a sigui traha riba un base cu no ta existi. Y Aruba ta cumpliendo cu esey tambe.

Vrolijk a indica cu e cantidad di combersacion durante IPKO tabata enorme, y no djis durante e agenda, pero den cualkier gang, of skina di Hotel cu bo topa cu e Hulandesnan, bo ta haya nan den combersacion riba tur sorto di topico.

Loke hopi a resalta ta e hecho con ‘open-minded’ e Hulandesnan tabata durante IPKO pa mustra con grandi nan interes ta pa cu e preocupacion di partnernan den Reino den Caribe.

“Nos a yega mas cerca di otro pa loke ta cambionan pa cu COHO, y e percepcion pa cambionan relaciona cu RAFT,” Vrolijk a indica.

E punto di salida ta cu Aruba tin di reforma, pero no e forma cu e tabata poni di principio pa wordo ehecuta.