Edad halto, malesanan cronico y solo pisa di Aruba ta factornan grandi pa tanto problema di bista aki

The content originally appeared on: Diario

​

Dr. Joel Rajnherc, director di ImSan:

ORANJESTAD (AAN)- Director di Instituto Medico San Nicolas (ImSan), docter Joel Rajnherc, den e di dos parti di su entrevista cu DIARIO, a splica kico ta e motibo cu tin tanto hende na Aruba cu ta sufri di problema di wowo.

El a subraya cu tin dos problema factor grandi, na prome lugar edad halto y na di dos malesanan cronico cu ta afecta nos bista ora nos ta bira di edad grandi.

“ Envehecemento di nos poblacion: nos ta birando hopi mas grandi y mas hende ta birando grandi, y esey semper ta bay acompaña door di problemanan di wowo. E degeneracion di bista ta algo cu tambe ta hopi relaciona cu edad. Esey ta un factor grandi.

“ Di dos factor grandi ta tur e malesanan cronico cu ta asocia cu nos mal custumber di bida. Nos ta ‘one happy island pero nos ta one on-healthy island tambe’. Hopi obesidad, problema cu diabetes, problema cu hipertension, tur esey ta causa problemanan di bista tambe. Y tambe, no lubida, e solo fuerte cu nos tin aki na Aruba, sigur ta un factor. For di ora cu bo lanta, te ora cu bo bay drumi, e luz pisa di solo cu nos tin aki na Aruba. Pues tur cos tin efecto adicional riba envehecemento di nos bista”, Dr. Rajnherc a remarca. El a subraya cu solo, manera cualkier otro cos, di mas no ta bon!