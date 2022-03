30/03/2022 19:07

Jason Pinas

Op enkele plekken is er door de ECD spijsolie in beslag genomen.



PARAMARIBO –

“Als we zaken constateren die niet kloppen, gaan we maatregelen treffen. De Economische Controledienst (ECD) heeft gewoon haar werk gedaan.” Zo reageert minister Rishma Kuldipsingh op de commotie rond het strakke optreden tegen importeurs en winkeliers.

De bewindsvrouw heeft tijdens haar waarneming op het ministerie

van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

de controle op vooral basisgoederen geintensiveerd. Prijzen moesten

onmiddellijk worden teruggedraaid en bij sommige importeurs zijn

grote hoeveelheden spijsolie in beslag genomen, wat tot ergernis

bij de ondernemers heeft geleid. “We moeten rekening houden dat er

wet en recht is en dat er nu controle zal komen. We gaan niet

iedereen tevreden kunnen stellen”, aldus Kuldipsingh doelend op de

boze reacties.

Intussen heeft het Platform voor Importeurs in Suriname (Plis)

in een schrijven aan de minister zijn afkeuring uitgesproken over

de werkwijze van de ECD. Het platform vindt dat ondernemers

onterecht worden gecriminaliseerd en vraagt dat Kuldipsingh haar

afkeuring uitspreekt over dit optreden. “Name and shame

hebben we toegepast omdat we zagen dat de prijzen heel erg uit de

pan begonnen te vliegen. En we konden het niet aanzien dat het volk

zo gaat pienaren, terwijl de schaarste opzettelijk werd gecreeerd”,

legt de bewindsvrouw uit.

Ze wijst erop dat de prijzen na de acties van de ECD meteen zijn

aangepast. “Olie was SRD 90 en de volgende dag was het SRD 45. De

schaarste was meteen opgelost”, merkt de minister verder op.

Kuldipsingh zal tijdens gesprekken die ze binnenkort zal hebben met

winkeliers en importeurs vragen dat er niet onnodig aan

prijsopdrijving wordt gedaan. “Ik heb alle prijzen. We zijn nu

bezig te kijken wat het kost om de goederen naar Suriname te

brengen en wat de winstmarge is. Dus we gaan het verzoek doen om

niet opzettelijk een schaarste te creeren en de prijzen te

verhogen, want we gaan de controles nu echt harder aanpakken.”







