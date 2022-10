E weekend druk aki polis lo ta controlando tur caminda

The content originally appeared on: Diario

Liliana Rasmijn, Vocero di Cuerpo Policial

“Nos tambe tin un haunted house y bo ta mas cu welcome”

ORANJESTAD (AAN): Esaki ta bay ta un weekend basta druk y el a cuminsa caba for di diabierna, pero e concentracion di e fiestanan pa celebra ‘Halloween’ ta mas tanto awe na unda cu e distrito di Noord, cu ta esun unda tin mas fiesta, sigui pa Playa, asina Vocero di Polis, Liliana Rasmijn a indica.

E concentracion mes ta bay ta na Noord, pero pa esaki Polis ta cla, a remarca. Henter dia tin patruya riba caya pa cualkier eventualidad. Tin diferente team tambe cu semper ta vigila ariba caya cu lo por duna un mas si algo sali fo’i man.

E biaha aki e parti di concientisacion a haci cu un tono ‘humoristico’, pero pa capta e atencion di comunidad y pa e mensahe yega cla y raspa.

Polis lo controla no solamente e parti di trafico so. Lo tin suficiente polis y e mensahe ta cu si bo no comporta, “nos tambe tin un haunted house y bo ta mas cu welcome akinan”, Rasmijn a expresa.

El a agrega cu pa medio di e intuicion cu polis tin cu un persona lo por ta cargando un arma blanco of un arma di candela, nan ta bay over na control di biaha. Nan no ta bay haci wega cu esey, pasobra tin casonan lamentabel, y esey ta locual ta purba di evita.

Polis no ta stroba ningun hende di bay fiesta, a expresa, pero hacie conscientemente y tene na cuenta cu Polis tin nan controlnan y “si bo no comporta, bo ta mas cu welcome akinan”.

Pa loke ta comportacion di e hobennan a bisa: “como mayor abo ta responsabel, abo mester sa unda bo yiu ta y cu ken bo yiu ta”. Hopi biaha ora cu polis detene un hoben, e mayor no sa mes cu su yiu tabata na x caminda, keriendo cu e mucha a bay tal caminda”.

Pa loke ta comercio a expresa cu ta bay na cada comerciante pa sea consciente ora ta trata di un menor di edad pa no bay bende alcohol ya cu esaki ta castigabel. Si ta wak cu e hoben ta keda insisti ta bon pa yama polis pa bay atende, a splica.