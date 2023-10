E ‘voorbereidingsbesluit’ cu Otmar Oduber a introduci na 2018 ta e yabi pa moratorium cu tin caba riba cambernan di hotel

The content originally appeared on: Diario

​

Ex Minister a indica:

*Cu solamente dos excepcion: un na San Nicolas y otro na Waf

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa di Dialuna 2 di October ultimo, ex-Minister Otmar Oduber a expresa cu parti di e comunidad di Aruba no kier mas hotel na Aruba, y nan a cuminza destrui propiedad publico y di otro hende.

Oduber kier a recorda e hendenan aki, cu na 2018 ora cu el a forma parti di e gobierno na mando, como Minister di Infrastructura, a introduci un asina yama ‘Voorbereidingsbesluit'(decision preparatorio) unda a institui un moratorium riba mas camber di hotel, condominium y apartamento. El a tende hopi hende cu no ta na haltura cu tin un moratorium practicamente incorpora awo cu tin ROPV, cu a pasa na aña 2021, a base di e ‘Voorbereidingsbesluit’.

“E tempo ey caba, nos tur ta corda e discusion cu tabata tin riba 7 mil camber, otorga, comprometi di tereno cu a wordo duna door di terenonan anterior, door di ministernan anterior. Nos a tuma dos aña di tempo caminda cu nos a negocia cu gran mayoria di e grupo aki, pa reduci’e di 7000 pa 2400 of 2600 camber. Tur tereno cu ya caba a wordo otorga den pasado, durante e ultimo diez pa diescinco añanan, prome cu nos a introduci e ‘Voorbereidingsbesluit’.

Otmar Oduber a bisa cu e ta menciona esaki, pasobra e ta conciente cu mester tin un maneho den cual gobierno mester tin man riba e maneho cu tin pa crecemento economico na Aruba.

“No por para e crecemento economico aki, y pesey a introduci e ‘Voorbereidingsbesluit’. Kico esaki ta bisa tambe? Cu no por sigui construi den e area di Noord mas hotel, tin un prohibicion completo riba esaki, e nobonan por wak cu ta riba terenonan cu ya a wordo otorga den pasado, caminda Iberostar ta bin, pa mi menciona un. Ta dos tereno a wordo adkiri, cu nan a wordo entrega door di otro gobierno di otro signature y otro minister; 680 camber all inclusive. Nos a negocia cu e hendenan aki, caminda Iberostar ta construi aworaki, bah’e na 200 y pico camber, y no all inclusive”, Oduber a subraya.

Otmar Oduber a señala cu asina kier a elimina all inclusive pasobra, manera ta conoci, tambe e ta e (ex) minister cu a induci e ley contra all inclusive, aki na Aruba “na momento cu nos a bisa cu nos no kier pa Aruba bay den e direccion di turismo di menos calidad, cu tin hendenan ta bin y ta keda practicamente den hotel gasta menos den nos economia”, Otmar Oduber a remarca.

El a menciona algun otro proyecto cu el a negocia pa baha e cantidad di camber di hotel, y a subraya cu e ta kere den e construccion di cambernan di calidad halto pa nos turismo, pasobra esey ta loke a salba Aruba no solamente na 1986 despues cu Lago a abandona Aruba, pero tambe despues di e pandemia, unda Aruba ta den e prome tres pa cuater paisnan cu a recupera a base di e turismo aki.

“Un biaha mas mi ta kere cu e ‘Voorbereidingsbesluit’ cu a introduci na 2018, tabata e yabi pa e moratorium riba camber di hotel, y Secrets ta un excepcion y mi ta para 100% pa e decision aki. Y, mi ta lamenta profundamente, con por tin hende na Aruba cu ta discuti y ainda kier bringa pa San Nicolas no haya un hotel, mientras bo no ta haya ningun para na ningun proyecto di hotel na Playa pa critica esaki, pero ta critica un hotel cu ta crea un desaroyo nobo pa henter e area di San Nicolas. Pesey mi ta spera cu den dialogo y informacion cu ta wordo saca nos realiza cu un discusion cu pa añanan a tuma lugar y a pidi pa tin moratorium, sinembargo na 2018 a introduci esaki, caminda cu a haci dos excepcion cu ta San Nicolas y na Waf pa loke ta trata dos desaroyo di hotel boutique”, Oduber a remarca.