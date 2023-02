“E Renaissance di San Nicolas ta responsabilidad di nos tur”

The content originally appeared on: Diario

Rudy Richardson di MEP:

Desde 2013 mi ta activo como candidato di Movimiento Electoral di Pueblo (MEP), tempo nos organisacion tawata den oposicion a lucha pa defende e Pueblo di Aruba di e abusonan cometi tanto riba nivel politico, financiero como social. Alavez como representante di San Nicolas mester a cuminsa haci un trabao sobrehumano pa lanta e animo bek di nos hendenan cu pa basta tempo a sinti un isolacion di e progreso general di nos Isla.

Periodo den Oposicion

Den e periodo aki a tuma tempo pa inventarisa e problemanan di nos districto y a trece esakinan den conseho di partido. Mester a cuminsa riba e nivel politico prome pa por yega na un dialogo cu stakeholders di nos comunidad. Hopi por corda mi live streaming’s riba medionan social. Hopi esfuerso a wordo haci pa mustra y conscientisa nos pueblo locual tawata robez. Pafo di parlamento a sigui traha duro cu coleganan di partido pa crea e sinergia cu mester tin como un team pa trece un mihor calidad di gobernacion.

Gabinete Wever Croes

Desde 2017 mi a haya e oportunidad di traha serca cu conseho di minister den capacidad como consehero. Minister Glenbert Croes tawata hopi habri pa yuda trece varios departamentonan di gobierno bek na San Nicolas. Manera Departamento di Labor, Departamento di Asuntonan Social pa menciona algun. Nos hendenan tawata sclama pa mas servicio na e parti aki di Aruba. SVB a amplia su sercivicionan hunto cu un expansion di Instituto Medico di San Nicoalas (IMSAN) cu awe ta un partner importante den cuido medico di nos isla.

A lucha pa renoba y habri bek nos Bibliotheek unda nos hubentud tawata marginalisa. A buta enfasis riba educacion pa tin mas tanto posibilidad pa studia riba tur nivel di nos enseñansa. A lucha pa crea un economia mas inclusivo despues cu nos a perde nos refineria na 2014. A cuminsa move ribe e tantisimo edificionan bandona den e area cu a crea hopi problema pa nos habitantenan. Recien nos por a wak con un Monumento na San Nicolas a wordo kima completamente. Desempleo tawata alarmante na San Nicolas anto mayoria tawata traha den HORECA te otro banda di nos pais. Tur esaki a crea un desbalance enorme den bida financiero y social.

Periodo Gabinete Wever Croes II

Democracia ta un sistema di participacion di tur stakeholders den nos comunidad. Gobierno tin e tarea di ta e trendsetter pa cu e maneho y vision pa cristalisa e deseonan di nos pueblo. Desde 2013 a mustra riba e Promenade cu tawata un berguensa nacional. No tawata tin actividad economico menos social. Sr. Tito Bolivar a cuminsa cu su organizacion cultural Artisa pa cu Murals den caynan rond di Promenade cu despues di varios aña a resulta un exito tanto local como internacional unda awe nos bishitantenan ta creciendo tur dia. Turista y local ta mobilisa den cayanan di Promenade y comercio a cuminsa haya bida bek. Nos tin varios negoshi nobo awo cu ta bayendo bon den Promenade y nos tin cu sigui crece esaki na su potencial maximo.

E di dos parti di San Nicolas ta bin cu mas reto pero hunto tur stakeholders manera SNBA y SANIBAR mester crea un win win approach. San Nicolas no por keda pega den pasado cu bida nocturno so. A cuminsa agresivamente cu Minister Danqui Oduber pa crea un sector di HORECA banda di nos sectornan medico, industrial y cultural. Esaki a tuma mas tempo door di e pandemia pero Baby Beach y Rodgers Beach lo haya hopi atencion e aña aki despues cu Sero Colorado a keda pega den su desaroyo despues di cierre di LAGO na 1985.

Awe nos por wak pleno desaroyo den e area cu un Secrets Hotel cu ta nos partner di mas importante pa crea un base pa turismo di calidad den nos districto y vecindario. Lo traha cu varios otro Boutique hotels cu lo lanta tanto e bida economico y social di nos pueblo en general. Minister Glenbert Croes a presenta su vision recien pa e tereno di nos refineria y lo desaroya Aruba Hydrogen Valley hunto cu Eagle LNG proyectonan sumamente grandi cu lo beneficia Aruba den su totalidad pero alavez logra kibra e desbalance cu tawata existi pa basta tempo. Desde 1986 pa awo mas di 4000 habitante a mobilisa pafo di San Nicolas pa otro districtonan di Aruba tur esaki a crea mas desbalance den tur sentido y awo ta tempo pa traha riba solucionan concreto.

Pa Finalisa

Mi ta pidi nos digno Pueblo pasenshi cu e proceso democratico pa logra mas pa Aruba y specifico e Zuidoost di Aruba, e trabaonan ta leu di cla. Tin hopi desaroyo cu mester cuminsa ainda pa por garantisa un mihor calidad di bida pa tur nos hendenan. San Nicolas su Pueblo mester ta autocritico cu e falta di sosten na su mesun comercio. Un ehempel ta nos Cinema na San Nicolas. Un inversion grandi a wordo haci pa trece mas entertainment den e area mescos cu otro partinan di nos isla.

Awe nos por wak un Cinema casi cera, niun hende no ta bishita esaki, cu comportacion asina lo no yuda pa crece comercio di San Nicolas. Niun inversionista lo kier perde placa unda cu no ta haya sosten di e pueblo. Pa nos crea un spin off economico mester apoya nos comercio interno creando mas cupo di trabao y servicionan di calidad. Nos mester prepara nos mes pa e Renaissance di San Nicolas pa competi dinamicamente cu e resto den nos pais. Cu Dios por guia y conserva Aruba su amor pa libertad.