E prueba di vacunacion completo riba e Aruba Health App ta rekisito pa drenta Aruba bek

ORANJESTAD (AAN) – Sharline Koolman di Departamento di Salud Publico (DVG), a duna di conoce den conferencia di prensa Diahuebs,

cu un persona local cu a haya su vacuna na Aruba, y tine den su Aruba Health App, e ta haya su certificado di vacuna, y riba dje tin e QR-Code cu ta e prueba cu e persona a vacuna na Aruba.

El a splica esaki den e cuadro di e rekisitonan di entrada cu mundialmente ta wordo exigi aworaki, pa drenta un of otro pais, y den e caso aki ta e prueba di vacunacion completo.

“Nos a introduci esaki, pasobra berdaderamente y mundialmente, ta bay den e direccion di introduci e vacuna como loke nan ta yama ‘entry requirement’ ( rekisito di entrada) pero mundo completo no ta cla ainda. E plataformanan digital no ta full cla pa sluit aan tur esakinan na otro”, Koolman a splica.

E dama a agrega cu pa e motibo aki na Aruba ainda no por introduci, si e persona tin un vacuna di otro pais, cu lo por acepta esaki na entrada na Aruba.

“Nos por para, si, na esun di Aruba mes y pa e motibo ey nos a bin cu e cambio unda cu si un persona ta vacuna cu tur dos dosis, y e ultimo vacuna ta dos siman of mas bieu cu dos siman, e ora ey e persona por drenta Aruba bek, entrante 1 di Juni cu e prueba di vacuna aki, den su Health App, of si el a imprimi e certificado y e por presenta cu esaki y e por drenta. E ora ey e no tin nodi di haci e pcr test na entrada.

“Mi ta ripiti cu esaki ta conta pa local solamente, pa e simple motibo cu e plataformanan internacional no ta cla pa esaki. E momento cu esakinan ta cla, cu Aruba por sluit aan nos hendenan tambe, riba e sistema ey, esaki lo cambia. Pero esaki no ta cla aworaki ainda.

Tin indicacion si cu prome cu fin di aña, probablemente esaki lo ta asina leu, pero ora nos tin informacion di e Departamento di IT cu ta asisti nos cu esaki, nos lo por duna e informacion ey tambe”, Sharline Koolman, di DVG a bisa.

Pa clausura su participacion den e rueda di prensa aki, Sharline Koolman a bolbe referi na e tema di e vacuna, y a señala cu ta conoci cu na Aruba ainda falta basta hende pa vacuna. Apart cu tin hende tin miedo, tambe por ta cu pa motibo medico, e persona no por tuma e vacuna.

“Pa e motibo aki nos ta stimula tambe esnan cu a rond di e persona cu no por tuma e vacuna pa un motibo medico, pa por fabor tuma esaki, specialmente si e persona ta ricibi cuido na cas, of bo tin cu dune asistencia. Por ehemplo, si ta un mama cu ta biba na otro cas, of u ruman cu tambe ta malo y bo ta yudando e, nos ta pidi pa por fabor vacuna pa por proteha esnan cu no por ricibi e vacuna na e momentonan aki”, Sharline Koolman a subraya.