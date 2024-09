E proyecto di Hotel Secrets ta cumpli cu tur ley di ROP, ROPV, medio ambiente

The content originally appeared on: Diario

Tres Huez a determina den nan veredicto:

*Y cu no tin lugar pa mas discusion

ORANJESTAD (AAN) – Otmar Oduber, lider di Plataforma Nos Aruba, a expresa cu comunidad no ta imagina su mes kico ta biniendo pa e Distrito di San Nicolas.

“E soño, e vision cu tabata tin di mi persona diez aña pasa, ora mi a cuminza cu e prome muralnan. E tabata yama, si mi no ta hera ‘Aruba Mural Project’ (MAMP). A cuminza cu e artista Robert Tromp y despues a cuminza su mes den Aruba Art Fair. Mi tabata tey ora el a inicia y mi a inaugura Aruba Art Fair. Awo el a bira grandi door di señor Tito Bolivar, pero San Nicolas tin asina hopi di bay ofrece, pa bay duna”, Otmar Oduber a señala.

El a comenta cu tin hopi turista ta cana na Promenade, pero loke por wak awo ta un punta so di e desaroyo cu ta biniendo pa San Nicolas.

E ta orguyoso cu e proyecto hotelero Secrets, cu a cuminza na aña 2018, y a cuminza concretize awo, seis aña despues, aunke tabata tin e pandemia cu a pare pa dos aña of dos aña y mey, pero e veredicto di Huez a reconfirma cu tur decision “sin kita, sin pone” cu a wordo tuma den e caso di e hotel aki, a tuma lugar conforme ROPV, y ROP, y tur regla di medio ambiente cu tabata existi. Kiermen e ta fuera di tur discusion.

“Nos a keda keto un rato, scucha tur hende bisa cu tin tur sorto di fabula den e otorgamento di e tereno aki, y awe tres Huez a mustra riba e hecho cu ‘te aki a yega’, ta basta cu zuurmento, y awo ta momento pa caba lora manga pa e hotel habri, y cu ora e habri nos ta bay mira un desaroyo enorme na San Nicolas”, Otmar Oduber a recalca.

El a menciona cu lo tin apertura di car rentalnan, tour operators, souvenirs, tiendanan, etc. “Mi ta spera si, cu gobierno pone un maneho dilanti pa no comete e mesun eror di Caya Grandi p’e bay muri, pa nos mata caya principal cu Promenade. Sigura cu den Colony nos no mira cu permiso ta wordo duna pa supermercado, pa souvenir shops, y tur e tipo di cosnan aki pa practicamente e clientenan di hotel, mescos cu ta sosode na Palm Beach. Nan no ta bin Playa mas, pasobra nan ta cruza caya y eynan tin shopping malls”, Oduber a subraya y agrega: “Nos mester siña di nos erornan y ohala bin un maneho cu por evita, y prohibi esaki, y duna incentivonan pa economia. Cu Minister di Economia por bin afo bisa cu nan tin un plan poni den otro cu e desaroyo bunita cu nos ta bay ta conociendo pa San Nicolas”, Otmar Oduber a señala, y a reitera con orguyoso e ta, no tabata facil, ta varios bloki a wordo poni pa varios minister di turismo anterior, “Y mi tin e honor di por bisa cu mi persona a logra y awo e hotel ta bay habri pa San Nicolas y esaki ta bay nifica un cambio di bida pa e poblacion di San Nicolas”, ex-minister Otmar Oduber, y awo lider di Plataforma Nos Pais, a conclui.