Entrevista cu Suzee Dumfries:

*Puntra bo mes kico bo ta dispuesto pa haci y stop di haci pa cambia e problema

ORANJESTAD (AAN): E economista cultural y tambe antropologo/psicologo, Suzette Dumfries a elabora ampliamente durante un entrevista cu DIARIO riba e tema di empoderamento.

Suzee, manera e ta conoci, ta kere fuertemente den e pensamento cu ningun pais por desaroya si su hendenan no progresa hunto cu ne. Tambe e tin bo cla cu influencia ta mas importante cu poder. Y riba e temanan aki, lo enfoca e dianan aki unda lo trece dilanti su pensamentonan relaciona cu desaroyo economico.

Cu e vision aki den mente Suzee a dicidi di lansa un plataforma aki na Aruba pa empodera e sernan individual. E ta kere fuertemente den contribui cu su experticio ya cu ningun pais por desaroya si su hendenan no ta prospera.

Su forma di contribui cu e desaroyo di Aruba ta pa medio di siña con individualmente nos por participa den nos mes progreso individual y tambe familiar.

Den su opinion, e problemanan di un pais mester wordo defini for di diferente perspectiva y despues puntra bo mes un pregunta ainda mas importante: “mi tin e problema aki den mi pais. Kico mi ta willing di sacrifica pa cambia e problema?, kico mi ta willing di sigui haci?, kico mi ta willing di cuminsa haci? y kico mi ta willing di stop di haci?”, Dumfries a expresa.

El a sigui bisa cu e preguntanan ey no por contesta si bo no sa ken bo kier bira. “Si ami no sa ken mi kier bira, mi por cumpra 40 mil carchi di membership pa gym. Pero si mi no tin e problema bon defini, anto tin un bon bista di kico mi ta willing di sigui haci, kico mi ta willing di stop di haci, kico mi ta willing di cuminsa haci, con mi ta bay yega na e realidad cu mi kier baha peso?”.

E ehempel aki cu no ta mucho academico ta simpel pa compronde c’un problema mester wordo defini. Kico ta realmente e problema. Den e definicion di e problema, bo mester ta honesto cu bo mes, confronta bo mes y esey ta loke nos mester haci como pais”, a expresa.

Unabes cu bo ta haya e oportunidad di compronde con nos por resolve problemanan na nivel nacional, como cualkier pais, bo a cuminsa stima e idea di ta un contribuyente na e construccion di diferente nacion, a bisa.

Eynan su interes di simplemente ta un economista a bira: con e por compronde hende den nan contexto cultural. “Pesey mi a bay studia Antropologia Psicologico”, Suzee Dumfries a duna di conoce.

Den un articulo anterior a splica cu Suzee Dumfries ta un yiu di tera, cu a lanta den bario di Rancho. For di chikito e tabata tin un pregunta den su cabes. Pakico tin hende pober y hende rico. Pakico pobresa ta existi?.

Cu e vision ey, di un dia cambia mundo, el a inicia estudionan di ‘International Studies’ na Merca pa despues bay Hulanda y gradua como Antropologo-Psicologo.

Durante 35 aña el a biba afo. El a biba den 13 pais diferente. Den e ultimo añanan, el a biba y traha pa Sheik Mohamed na Dubai y a yuda traha riba plannan di desaroyo exitoso.

Awor e ta na Aruba cu e meta di yuda su hendenan, su isla. Riba esaki lo elabora den e proximo edicion. Keda pendiente.