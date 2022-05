E Pro y Contra di vacuna mester wordo bon splica

The content originally appeared on: Diario

Food and Drug Administration di Merca mester duna mas detaye — *No mester a habri porta di mundo pa Janssen Vaccine si tabata tin peliger — *Vacuna conoci como Johnson and Johnson no por stroba vacuna inocente

ORANJESTAD(AAN)- Ora ta duna informacion na publico, mester duna informacion cu ta sirbi su proposito y no informacion cu ta laga hende colga entre un “si” of “no”.

E dia cu e coronavirus nobo a cuminsa ataca, te awe no ta conoci. Pero, si tene na un teoria cu no ta e Coronavirus number uno a keda activo y a bira Coronavirus Nobo, por asumi cu na final di 2019 el a cuminsa ataca mundo.

Nunca mas hende a bolbe na normalidad, aunke awe hopi kier haci como sifuera nada a pasa.

Awe cifranan oficial ta papia di mas cu 516 Miyon hende na mundo cu a bira “caso” di e malesa cu a exigi bida di mas cu 6 Miyon hende.

Aki ta papia di cifra oficial, cu manera na Aruba mes por wordo proba, no ta e cifra total sigur di casonan ya cu cantidad di hende rond mundo, no a registra nan mes como contagia.

Covid-19 te awe no a termina. E desastre cu el a causa tampoco a termina pa dos motibo.

Na prome lugar te awe no por determina kico ta e resultado final di e atake di e malesa riba un persona pasobra ta como tempo ta pasa, curpa di hende ta mustra kico a socede.

Na segundo lugar, te awe e Coronavirus nobo ta sigui ataca y entre otro por a lesa di e cantidad di casonan cu a wordo registra riba un barco.

Cientificonan ta trata na duna tur informacion cu por na publico y riba un punto nan ta di acuerdo cu otro. Si no tabata pa e vacuna, e cantidad di hende cu a wordo hospitalisa y cu a muri di Omicron, lo tabata mes halto of mas halto cu di e otro variantenan for di dia cu e Coronavirus nobo a haci su entrada.

Pues cientificonan ta di acuerdo, cu sin e vacuna, un cantidad mucho mas grandi di hende, awe no ta forma parti di e poblacion mundial mas.

Uno di e problemanan serio pa tur hende a proteha nan mes contra e malesa cu a laga hende cu tur tipo di problema di salud atras, tabata e miedo contra vacuna.

Tur tipo di storia a wordo crea sin ningun base of prueba y asina a haci cu cantidad di hende a muri pasobra nan a nenga di vacuna.

Prome cu a cuminsa vacuna mundo, cientificonan a investiga tur e vacunanan cu a wordo presenta.

E “Janssen vaccine”, producto original Hulandes, a wordo for di prome momento cualifica como peligroso pasobra e por causa trombosis, abnormalidad den sanger di hende.

Hulanda mes ta uno di e paisnan cu a scrap e marca aki di su lista pa despues a base di e cantidad di casonan di reaccion, permiti uzo di e marca aki, cu a subi mercado na Merca tambe.

Food and Drug Administration di Merca, comparabel cu Inspeccion di Remedi na Aruba, a cera y bolbe habri porta pa e vacuna, cu awor e ta yama peligroso y a scrap for di lista Mericano atrobe.

Mientrastanto mundo ansioso pa bolbe na un normalidad cu no ta normalidad ainda, a haya un motibo pa duda den e vacuna cu a scapa bida di tanto hende.

E vacuna di Janssen (tambe yama pues Vacuna di Johnson and Johnson) lo a crea problema di salud pa 90 persona na Merca y 9 a muri

Henter mundo awor ta den panico. Vacunanan cu a evita cu hende a bira victima mortal di Omicron (cu hasta ta wordo yama griep, loke e no ta), awe ta bira obheto mas grandi di e profetanan contra vacuna.

Pakico a permiti Janssen worde uza? Pakico e conseho negativo, no a keda negativo rond mundo?

Janssen mes na februari 2022, a suspende produccion cu e anuncio cu e mester traha riba otro producto. Despues e lo a sigui.

Awe cantidad di hende ta biba cu miedo pa vacuna pasobra nan no ta comprende kico exactamente ta pasa.

Mientrastanto estudionan ta entrega prueba cu Covid-19 lo a destrui Miyones y Miyones di hende si no tabata tin vacuna.

Nos ta sigui tur desaroyo pa nan un forma responsabel informa Aruba di e desaroyonan di Covid-19 cu continuamente ta presenta un variante nobo y segun expertonan ta keda un peliger!