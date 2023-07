E politico cu bisa cu cos ta bon na Aruba no ta cana den pueblo

The content originally appeared on: Diario

​

Parlamentario ing. Mike de Meza:

ORANJESTAD (AAN): Esey tabata un di e mensahenan mas resaltante den e disertacion cu e miembro di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a trece dilanti diaranson ultimo durante e tratamento di ley di BBO na Frontera. De Meza a cuminsa na lamenta cu Gabinete Wever-Croes no a duna oido na ningun di esunnan afecta pa e ley nobo; ni na gremionan sindical, comercial y social, ni tampoco na e propio ciudadano.

Durante casi un aña cu ta papiando di e reforma fiscal, pueblo ta sclama pa atencion di gobierno, mientras ta wak e poder di compra bay te na suela y un costo di bida haltisimo. E politico a indica cu den historia Aruba no a conoce un momento manera esun actual.

El a bisa cu for di un gobierno responsabel lo a spera pa dialoga cu stakeholders y bin cu un base amplio pa e introduccion di cualkier ley cu tin un impacto asina grandi. “Nan ta bo partners den economia. Mi no ta compronde con sin mas ta impone un ley asina. No tin un draagvlak,” asina de Meza a expresa.

Tambe ta kere cu si como un politico awe bo ta bisa cu situacion economico ta bon na nos isla, esey ta pasobra bo no ta cana den pueblo. El a invita su coleganan di coalicion pa djis bay un supermarket of papia cu e mayornan pafo di scol. Asina por ripara rapidamente e keho cu placa no ta yega pa cumpra cuminda, y cu hopi no por cumpli cu e schoolgeld cu ta core entre 350 pa 600 Florin pa mucha.

Na su lugar, e parlamentario y ministernan di coalicion ta sinta den sala di Parlamento diaranson ultimo cla pa pasa un ley cu ta simplemente otro medida mas di e gobierno aki pa coba den e cartera di e ciudadano. De Meza ta puntra ta kico nos ta bezig cu ne y di con gobierno ta bisa cu ta comercio a pidi pa e ley aki y comercio ta nenga esey.

Durante seis aña di Gabinete Wever Croes I y II, a aumenta BAZV, bin cu BAVP y subi BBO y awo cu BBO na frontera. E parlamentario a recorda cu gobierno a saca for di pueblo 300 miyon Florin adicional na medida so. E ta sigur cu e minister di economia tin experto cu lo mester a adverti tocante un implosion economico paso esey ta exactamente loke ta pasando na Aruba. Bankero mes a splica esey na henter Parlamento algun dia atras.

De Meza a condena tambe den su disertacion e manera con Presidente di Parlamento, mr. Edgard Vrolijk a neng’e di duna punto di ordo durante e reunion di diaranson ultimo violando su derecho como representante di pueblo. E ta considera esey un manera di purba silencia e persona cu pueblo a vota p’e y scoge pa pa vocifera nan opinion y preocupacion.

“Cada parlamentario cu bo nenga un derecho y regla cu e tin, bo ta nenga pueblo e derecho di papia. Mester respeta esey. Ta pueblo a pone ami akinan y president mester respeta esey,” asina e parlamentario di AVP a finalisa bisando.