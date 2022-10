E palabranan cu mas a resalta durante reunion cu CAft tabata “het verleden van Aruba”

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis:

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Parlamento tabata tin un delegacion di CAft den un reunion pa nan duna nan opinion di e situacion actual di pais Aruba. Nada nobo no a wordo comparti pa CAft y e preguntanan cu a bin dilanti di Parlamentarionan tabata minimo. Por a ripara cu e hecho cu RMR a anuncia cu Aruba no lo haya un aanwijzing mas a haci cu CAft no a elabora mucho e mainta aki.

Un di e palabranan mas frecuente y cu a resalta durante e dialogo y contestacion entre CAft y coleganan di parlamento tabata e palabra “verleden.” E palabra aki a wordo usa den varios contestacion y pregunta y a wordo confirma pa CAft cu ta e “pasado” di Aruba su debenan y proyectonan PPP a hinca e pais malamente den e situacion aki. Naturalmente esaki tabata un bom y no a keda AVP y oposicion nada mas y a bandona sala.

Aki tur hende a deduci rapidamente cu CAft lo ta refiriendo na su entrada na pais Aruba, esta na 2015, durante gobernacion di Gabinete Eman-II, unda cu Hulanda a dicidi di interveni den e desaster economico mas grandi den historia di Aruba.

Deficitnan entre 180 miyon y mei biyon pa aña, malgasto di placa den caha di gobierno di 970 miyon y hopi abuso mas. CAft ta bon na altura cu Mike Eman a surpasa duplicacion di e debe di pais Aruba y cu e PPP proyectonan a haci esaki ainda mas grandi. Pais Aruba ta paga 20% di su GDP djis na interes so di e megadebe. Asina aki pueblo por wak cu no ta papiamento politico, sino un realidad cu hasta CAft ta keda señala e maneho desastroso di Mike Eman como e factor principal di e situacion cu nos pais ta den dje. Mike Eman y su “bon comun nobo” nunca mas! Filosofia nobo no ta cambia e realidad doloroso cu bo a causa bo pais awe!