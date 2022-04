E oportunidad pa haci lo corecto a pasa Parlamentario Mansur voorbij

The content originally appeared on: Diario

Partido MEP ta kere cu Mansur a uni na e gang di corupcion

ORANJESTAD (AAN): Tin biaha den bida, oportunidadnan unico ta bin pa haci lo corecto y defini na ki banda bo ta para. Pa define si bo ta integro of no. Pa e parlamentario hoben y nobo den Parlamento di su propio partido Accion21, señor Miguel Mansur, e oportunidad aki a pase voorbij y el a uni su mes na e bende di corupcion.

Esaki, Partido MEP ta lamenta hopi pasobra su votadonan no a vota pa e uni na corupcion sino pa para na e banda corecto di integridad. Pueblo di Aruba a spera mas di e parlamentario hoben pero e parlamentario a prefera di no sconde su falta di integridad y a vota contra e mocion pa ancra den ley cu ningun politico corupto, dus ningun politico cu no ta integro, lo por bira parlamentario mas na nos pais.

Miguel Mansur, un persona y politico hoben cu durante campaña a grita cu e si lo bringa y caba cu tur corupcion na nos pais, un hoben cu dia aden y dia afo ta grita cu Gobierno no ta integro, a faya y a mustra bon cla cu e no ta para pa integridad. E dicho cu ta bisa ‘Nunca lo bo haya un di dos oportunidad pa haci e prome impresion’, e dia aki, no a importa señor Mansur y awo e impresion cu el a proyecta di su mes den pueblo, ta di ta un persona cu no ta haci lo corecto ora e haya e prome oportunidad pa haci asina.

Durante tratamento di presupuesto, Fraccion di MEP, sosteni door di Fraccion di RAIZ, a presenta un mocion hopi importante pa loke ta trata integridad. E mocion ta pidi pa concipia un ley di iniciativa cu lo percura pa salbaguardia e imagen di Parlamento pa asina ningun politico corupto of sospecha di corupcion por bira parlamentario. Un ley cu base amplio di integridad.

Accion 21 a vota contra: E speranza den e mocion presenta tabata cu 21 parlamentario a duna nan voto di sosten mirando cu durante henter e reunionnan, e topico di Integridad padilanti constantemente. Miguel Mansur te hasta a considera coalicion ‘trash’. Pero a resulta cu e mes no ta sirbi ni pa recicla, manera e parlamentario di RAIZ a bisa, ora ta trata pa para na e banda di integridad y contra corupcion.

E mocion cu Fraccion di MEP a presenta, sosteni door di Fraccion di RAIZ, a worde aproba pa e parlamentarionan den Parlamento cu si ta para pa Integridad y contra corupcion. Y asina pronto, politiconan cu ta sospechoso di actonan penal, no por bira Parlamentario mas manera awo ta e caso di Parlamentario Benny Sevinger, cu ta pone Aruba su cara na berguensa local y internacionalmente. Parlamentario Mansur por ta contento cu e logro aki di Fraccionnan MEP y RAIZ, un logro cu señor Mansur no tin parti di dje pasobra el a scoge pa uni su mes na e bende di corupcion.