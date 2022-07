E meta ta pa converti Aruba den un isla di incubacion comercial

The content originally appeared on: Diario

Camara di Comercio:

ORANJESTAD (AAN): Cu hopi orguyo KvK ta anuncia cu conhuntamente cu co-fundadonan Gobierno di Aruba, Universidad di Aruba y Fundacion PANA (Pa Amor di Nos Aruba) a logra di lanta un plataforma internacional cu tin enfoke riba e aceleracion di “start-ups” y “SME’s” a traves di proyectonan di incubacion.

E plataforma aki ta yama “Impact Hub Candidate Aruba” y ta forma parti di un di e rednan mas grandi den mundo cu ta concentra su mes riba e creacion di comunidadnan empresarial. Mas cu 24,250 empresario y innovadornan ta conecta na e red aki na mas cu 100 ubicacion y 63 pais.

Un di e metanan cu Camara di Comercio y Industria (KvK), Gobierno di Aruba, Universidad di Aruba y Fundacion Pa Amor di nos Aruba kier pa bira realidad, ta pa converti Aruba den un isla di incubacion comercial. E Impact Hub Candidate Aruba ta yuda acelera e transicion pa un economia nobo y resiliente pa Aruba.

Por bisa cu a persevera y ta tumando paso den e bon direccion. Riba 14 di juli ultimo a tuma luga e formalisacion di un acuerdo por medio di un “Memorandum Of Understanding” (MOU) pa lansa e Impact Hub Candidate Aruba. Esaki ta un documento caminda cu Gobierno di Aruba den representacion di Minister di Asunto Economico, Mr Geofrey Wever, Universidad di Aruba, Fundacion PANA y KvK a firma y asina mustra confiansa y colaboracion den e creacion di un plataforma pa incubadonan comercial na Aruba.

E idea ta pa haci Aruba un isla caminda iniciativanan ta wordo stimula den un ecosistema di incubacion den cual tur e stakeholders ta yuda e comerciantenan den e incubacion comercial pa e negoshi por crece, ta exitoso y pa crea un miho base economico pa e isla den su totalidad.

E concepto ta pa crea un comunidad di incubacion comercial formalisa via e modelo Quadruple Helix. E colaboracion aki ta uno hopi significativo mirando cu ta combina forsa y participacion di sector publico via Gobierno, sector di conocemento via Universidad di Aruba, sector priva via KvK y sector social via Fundacion PANA.

E participantenan ta haci e plataforma realidad y lo establece un fundacion bou di e nomber di “Impact Hub Aruba Incubator Programs”. Un di e aspectonan mas importante tras di esaki ta e colaboracion cu ta wordo crea y door di conecta tur e stakeholders ta haci posibel cu tur participante ta contribui na un solo meta y comparti actividad y conocemento tecnologico.

Alabes, door di establece y conecta e diferente localidadnan di incubacion comercial na Aruba, impact Hub kier crea un miho ambiente pa negoshinan y start-ups caminda por colabora y asina desaroya Aruba den un isla di incubacion comercial.

E ecosistema ta brinda oportunidad pa comparti y baha cierto gastonan y ta stimula colaboracion via inovacion cerca e companianan. Impact Hub ta ofrece un espacio incubador pa start-ups, un co-working space pa compania chikito, un co-working space pa compania grandi cu ta ofrece su empleado posibilidad di traha remote y un co-working space pa digital Nomads. Companianan cu kier crece of expande nan servicionan of productonan tambe por haya e sosten door di participa den un incubador.

Otro aspecto importante ta cu e incubador lo yuda e negoshinan via coaching, facilita servicionan y ta a base di e metanan cu ta inclui den e SDGs (Sustainable Development Goals) pero tambe por enfoca riba e sectornan prometedor manera Gobierno tin stipula.







https://diario.aw/categories/noticia/general/e-meta-ta-pa-converti-aruba-den-un-isla-di-incubacion-comercial#sigProIdafe3bfc00b View the embedded image gallery online at: