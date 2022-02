E masterplan di oposicion cu RWZI a rementa den nan cara

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Pa simannan largo prome cu e reunion aki nos por a tende tur tipo di acusacion; “e awa tin sushi humano den dje (pupu), nos beachnan ta contamina,” ta hunga e critico cu mentira, sin usa echonan menciona den e Rapport y sin pone pais Aruba central. E actitud aki di AVP y MAS ta haciendo daño na Aruba su imagen internacionalmente. Turistanan Americano ta puntra si nos beachnan ta safe riba social media. Un empresario grandi aki na Aruba den sector turistico a wordo informa pa un grupo di colombiano, cu nan dicidi di cancela nan vakantie pa Aruba pa via di e “awanan contamina”, cu NO ta cuadra cu e berdad!

No ta desconoci cu nos plantanan di RWZI mester di un renobacion y instalacionnan nobo cu urgencia. Esaki tabata netamente e motibo pakico nos a sinta dialuna 31 di januari den sala di parlamento, un reunion yama pa fraccion di Accion 21 y MAS, pa debati riba e situacion y trece solucionnan concreto y berdadero. Parlamentarionan di e dos fraccionnan aki a mustra di ta hopi preocupa pa e situacion di RWZI, sinembargo mi kier enfoca riba e realidadnan cu a bin ariba durante e reunion.



E “preocupacion” di Sra. Lopez-Tromp pa cu situacion di RWZI

Pa cuminsa, nos no por lubida cu Sra. Lopez-Tromp tabata minister pa 8 luna den gobierno anterior, (Gab.Wever Croes-1) y el a haya un presentacion di e directeur di DNM di rapport Carmabi. Sinembargo durante e reunion publico, den presencia di DNM, el a nenga di sa algo di e situacion y cu e no a haya e rapport. Ademas di esaki como minister Sra. Lopez-Tromp no a presupuesta nada pa RWZI. E no a haci nada! E tabata minister 2001-2009 como hefe di RWZI y tabata sa di e condicion di e planta. Asina mes el a dicidi pa haci nada y awor kier grita cu ta preocupa pa e situacion.

E ta menciona tambe e importancia di inverti y mantene e plantanan di RWZI, pero ora cu e mocion di mi persona di coalicion MEP/Raiz a wordo presenta, pa urgi gobierno bin cu un plan di mantencion structural y un meerjarenplan pa esaki, pa bin cu un planta nobo y aloca fondo pa tur cos, MAS a vota CONTRA y NO a entrega niun mocion pa un posibel solucion tampoco! Un momento di show e tabata pa Sra. Lopez-Tromp y Sra. Gunn.



E realidad di AVP den e campaña sushi relaciona cu RWZI

Durante reunion publico Partido AVP a grita, bira palabra, crea panico y chaos rond di e tema di RWZI. Pero AVP, RWZI no a ni wordo inclui den boso Plan Berde di Gobernacion! Durante di nan 8 aña di gobernacion nan no a haci nada pa soluciona e problema di RWZI y si nan lo a gana eleccion nan no lo tin un plan tampoco paso nan no ta ni menciona RWZI den nan plan di gobernacion. AVP a delete e programa di Gobernacion for di nan website, pero si bo ta interesa pa les’e, contact mi.

Nan interes nunca tabata pa soluciona e problematica, sino mas bien pa hunga politica cu ne. Ora cu e mocion di mi persona di coalicion MEP/Raiz a wordo presenta nan tambe a vota CONTRA y NO a entrega niun mocion pa un posibel solucion tampoco! Con dispuesto boso ta pa trece un solucion di berdad?

Pueblo mes por saca conclusion basa riba accionnan di MAS y AVP. Hopi show, hopi politica, poco amor pa patria y pa sirbi pais Aruba como debe ser.