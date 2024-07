The content originally appeared on: Diario

​

Segun Santos Do Nascimento, Parlamentario Independiente:

ORANJESTAD (AAN)—Parlamentario Independiente Rycond Santos Do Nascimento, den entrevista cu DIARIO a expresa, cu manera cu a nombra Ombudsman no a bay bon den Parlamento.

Do Nascimento a expresa cu e Instituto Ombudsman ta hopi importante pa Pais Aruba, y e ta contento cu Aruba tin un Ombudsman pa prome biaha den su historia.

E ta hopi importante pasobra e ciudadano por acerca e Ombudsman si e ta malcontento cu e servicio cu e ta haya na DIMAS, of DIP of di polis mes, etc., etc. “E ora ey Ombudsman por investiga esey. Ombudsman no ta un huez, e no tin e diente huridico pa bay obliga un departamento di gobierno haci algo, pero locual e ta haci ta pone luz riba un problema, anto nos mester di un ombudsman cu ta bon fastioso pasobra si no ta asina, bo no por cambia nada!” Asina e parlamentario independiente a subraya.

El a reitera cu Ombudsman ta bin pa pone luz riba e cosnan cu ta bay malo den e pais aki.

“E manera con nos a trata pa bin cu Ombudsman pa e pais aki ta demasiado politiza! Ami mes a bisa, repetidamente, den pasado cu mi ta haya un bon cos si nos tabata tin un procedure pa nombra un Ombudsman cu 2/3 parti di Parlamento, pasobra e ora ey nos n a wak tanto politikeria cu e cuestion di Ombudsman, pero lamentablemente no a sosode”, Santos Do Nascimento a señala.

E parlamentario a señala cu e ora ey tabata e ultimo momento pa nan cada un wak e asunto aki y cada parlamentario huzga pa su mes ken nan ta kere cu ta e miho candidato, y bo a haya conseho for di e comision. “Awo, bo no ta mara na e secuencia pero bo ta mara si, na e lista.

Kiermen, bo a haya tres nomber di e Comision y for di e tres nombernan ey bo mag di scoge, bo no por nombra ni scoge otro hende, esakinan ta cualifica, nan a haci un investigacion cu nan ta paga nan belasting manera mester ta, cu nan no tin antecedente criminal, cu na Departamento di Seguridad nan no ta aparece den ningun asunto di terorismo of traficacion di droga. Kiermen, esaki ta hendenan cu a wordo controla.

Tabata tin diferente combersacion cu nan. Pero mi no ta full contento con e procedure a bay, y eynan tin cierto critica cu por expresa na final di dia. Parlamento a scoge for di e tres nombernan, Parlamento ta pensa cual ta e miho candidato pa Aruba, nos a scoge y awo ta e momento pa e Ombudsman haci su trabao.

Mi ta desea hopi forza y sabiduria, y mi ta hopi sigur cu e persona aki tin suficiente diente pa haci e bida di cualkier gobierno imposible. Mi ta spera cu e ta bay haci esey tambe pasobra si no, e no ta haciendo su trabao”, Parlamentario Rycond Santos Do Nascimento a vocifera.