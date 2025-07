E maneho di President Mericano por conduci na un caida di turismo

“Nos no tin cu bay bek na hopi luna pasa. Na Maart nos a wordo yama pa Parlamento y e Ministernan a puntra kico ta e proyeccion, pasobra kizas e maneho di e Presidente Mericano lo por conduci na un caida, pues nos mester sa di mantene. Un caida ta un alarma y nos no kier esey. Pues, nos a pone extra esfuerzo den e otro mercadonan pa sigui diversifica”, Ronella Croes a remarca.

“Mi tin cu bisa cu mester keda creativo, innova bo producto tambe, y prepara no solamente e parti di e mercado Mericano, pero corda tambe cu e mercadonan cu a bay sumamente bon, te cu aworaki, ta Brasil y Argentina, entre otro. Y nan ta premira di sigui ta hopi fuerte e aña aki”, Ronella a subraya. ATA lo sigui traha riba diversifica mercadonan.

