E lista ta largo di companianan, den tur sector, cu ta buscando hende pa traha y no por haya

Tisa LaSorte, CEO di AHATA:

*E preocupacion di mas grandi di AHATA pa 2024!

ORANJESTAD (AAN) – E preocupacion di mas grandi cu AHATA tin, habriendo 2024 y cu pa basta tempo caba ta papiando di dje, ta escasez di trahado. Asina señora Tisa LaSorte a declara den entrevista cu DIARIO.

LaSorte a señala cu esaki ta birando cada dia peor y specialmente e aña aki cu dos hotel mas ta habri, pero no ta solamente hotel tin vacantenan habri cu no por haya hende pa wordo yena, pero tur sorto di compania. AHATA tin 155 miembro, di diferente compania ya tur ta papia di scarcedad di trahado.

Incluso chofer pa core auto pa djis haci delivery no por haya, segun señora LaSorte por a scucha di un doño di restaurant, cu a bise cu e mester djis di un persona cu tin man y pia, pues no mester di mucho rekisito. Y asina, den tur sector tin mester di hende pa traha.

E dama a duna di conoce cu AHATA a caba di haci un quick survey cu e hotelnan so, pa wak cuanto trabaonan tin habri, cu no ta yenando. “Nos ta papiando di 700 pa 800 trabao na e hotelnan existente cu ta buscando hende na 2024. Esey ta sin conta e dos hotelnan cu ta bay habri e aña aki. Si conta esey nos ta papiando di 1400 pa 1500 empleado cu falta djis pa e hotelnan so. Pues, imagina e otro companianan manera accountings, companianan di actividad, e restaurantnan, lista ta largo di empresanan cu ta buscando hende pa traha”, Tisa LaSorte a duna di conoce.

El a remarca cu e cantidad di trabao ta grandi pero e scarcedad di trahado tambe ta grandi. CEO di AHATA a splica cu nan ta bezig ta deal cu e problema na diferente manera, por ehemplo duna su miembronan conseho pa ta e miho dunador di trabao tambe; haci di su lugar di trabao e miho lugar unda hende kier traha.

“Pero di otro banda nos mester acepta na Aruba cu nos ta creando trabao, y cu esey kiermen cu nos tin un economia productivo cu ta creciendo. Pero no por tin un economia productivo si no tin hende pa haci e trabao. Nos ta sinti cu esaki ta un problema hopi serio cu ainda nos no ta sinti cu tur hende ta aceptando cu esaki ta un problema”, Tisa LaSorte a señala.