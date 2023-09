E lagrima for di wowo inocente na Hulanda!

The content originally appeared on: Diario

​

DIARIO a lucha y lo sigui lucha pa e felicidad real di Aruba

*Kico ta resultado di Mark Rutte pa e hende cu e mester sirbi?

*Cantidad di politiconan nobo na Hulanda ta splica e dolor!

ORANJESTAD(AAN)—Pa un politico of cualkier otro dirigente por sirbi un grupo of hende, e mester ta un ser humano cu sentimento pa e ser humano.

Un politico no por ta un figura fabrica cu ta manipula Pueblo cu palabra bunita of cu accionnan cu mester impresiona Pueblo.

Tras di e cambionan grandi riba tereno politico na Hulanda actualmente, ta sconde desaroyonan hopi serio den cual e votador Hulandes ta puntro su mes si e gobierno na mando, ta na haltura kico ta sentimento.

Manera nos a splica durante e ultimo simannan, ta increibel cu e pais mas rico na mundo cu e leynan social mas costoso na mundo, no tin placa pa e come manera e kier y no tin cas pa biba aden.

Kico a pasa cu Hulanda?

Pa comprende awe, mester mira ayera. Nos lo por bolbe te na momento cu Mark Rutte, cu ta impone pa su haltura como gigante, a haya e mando di e partido VVD, un partido liberal cu un base asina hancho cu e por pega Noord na Zuid.

Mark Rutte a kibra recordnan cu e tempo cu e ta den politica y a fungi como Prome Ministro di Hulanda y asina como dirigente di e Gobierno di Reino tambe.

Sinembargo, Mark Rutte lo drenta historia como dirigente di e Gobierno Hulandes cu a pone su Pueblo yora y a pone inocentenan sclama pa e forma cu nan a wordo trata como criminal y a wordo pusha den situacionnan, cu ta dificil pa hasta discuti ora ta papia di democracia.

Na e momentonan aki, Aruba ta den un fase sumamente dificil debi na e exigencia di e Gobierno di Mark Rutte, pa Aruba firma pa entrega di su soberania aunke Aruba a duna prueba cu e por hiba un bon gobernacion.

Si Aruba sin mas firma pa un porcentahe mas abou di interes y contra su autonomia, Gobierno di Aruba ta deshaci di e lucha sagrado di un Pueblo, cu tabata motibo di nacemento di DIARIO.

Na 1983 Aruba a triunfa enfrente Hulanda cu a entrega Aruba e Status Aparte pa cual Aruba a lucha y na 2023 DIARIO mester duna prueba pakico e lucha di Status Aparte tabata un lucha no solamente pa libertad, pero pa felicidad di e Pueblo di Aruba.

E punto cu na discusion actualmente ta, Gobierno Mark Rutte cu e herencia cu e ta laga atras, por exigi Aruba pa pone Gobierno y Parlamento di Aruba bau supervision di politiconan Hulandes, cu a pone ciudadanonan inocente di Hulanda, yora?

Ora scucha loke Mark Rutte ta trece dilanti como motibo di e persecucion inhusto di servicio di belasting contra personanan cu mester a cuida mucha, hende ta keda sorprendi!

E hecho cu tin abuso di un sistema no ta motibo cu ta pone hende inocente yora den persecucion criminal a base di acusacion di fraude!

Awe, Hulanda mester paga pa pasonan cu ta wordo tuma pa coregi e abusonan cu a wordo tuma contra personanan cu no a trata ningun momento pa bay contra ley pero cu a wordo acusa di fraude, pues criminalidad.

Husticia ta haci su mes awor aki na Hulanda cu kier cambio.

E Pueblo Hulandes kier un bida den cual como ser humano e ta feliz y por gosa di loke su pais tin pa ofrece.

Pa comprende sentimentonan cu ta bini dilanti den e cantidad di partidonan nobo na Hulanda for di ultimo eleccion, mester tuma nota di casonan manera e Toeslagenaffaire cu ta wordo trata den Parlamento Hulandes.

E ta un advertencia pa e forma cu politica por pone Pueblo yora!

Esaki ta e mentalidad politico cu mester supervisa Aruba?

DIARIO no a papia mitar palabra na 1983 ora Aruba a logra un acuerdo pa su Status Aparte. DIARIO lo no papia mitar palabra awe tampoco, pero splica pakico nos investigacionnan, nos produccion di informacion pa un hubentud, cu no tabata presente den e lucha pa Status Aparte pero mester mantene un Aruba autonomo den Reino actualmente y den futuro, por huzga pa su mes y lucha pa bienestar di su pais, cu nos ta presenta a base di analisisa di criteria realistico.