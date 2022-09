E keho di Benny contra Evelyn parce un neishi di haraña

The content originally appeared on: Diario

Analisis di un caso politico cu a nace na edad di 17 aña

*Pueblo ta paga un acusado di Husticia casi Diez Mil tur luna

*Entre 2013 y 2016 Benny no a papia cu Marisol riba e caso?

ORANJESTAD (AAN) – – Parlamento ni gobernacion a wordo introduci pa sirbi interes politico di hende of partido. Tanto Parlamento como gobernacion ta e instrumentonan di un Pueblo, cu ta paga politiconan cu e eligi, placa pa traha na nomber di Pueblo, cu ta keda e alma, pues central den democracia.

Lamentablemente, historia ta duna prueba con politica ta wordo uza dor di personanan cu a kere cu nan a nace pa goberna y ta destrui tur loke tin den nan caminda pa nan haya poder y keda na poder pa mas honor, gloria y entrada pa nan mes y no di Pueblo.

E acusacion di Benny Sevinger pa nos ta uno di e hopi misterionan cu sigur e temporada di gobernacion 2009 pa 2017 a produci pa Aruba cu a bira victima di falsedad politico cu ta hancra den e realidad cu den e epoca aki, Aruba a wordo destrui y a bira pober cu e carga pisa di debe.

Loke a pasa den e epoca aki, ta responsabel pa belastingnan special cu awe Aruba mester paga y casonan den Corte di Husticia.

Abuso a wordo haci den e epoca entre 2009 y 2017 di Pueblo di Aruba, cu a pone su confiansa den Gobierno Mike Eman, cu a haya oportunidad di haci y deshaci manera e tabata kier y laga un Aruba completamente destrui atras.

Awe den un crisis mundial cu ta crea situacionnan social doloroso rond mundo, Benny Sevinger cu ta acusado den un caso sumamente tristo pa Aruba, ta acusa Prome Ministro Eve;lyn Wever-Croes di algo cu lo a pasa na 2004.

Pa cuminsa mester mustra cu no ta den seno politico e acusacionnan contra Benny Sevinger a nace pero cu tabata Jan de Ruyter cu a haci su propio investigacionnan na autoridad como keho.

Jan de Ruyter publicamente a mustra cu el a actua riba su mes y no den relacion cu MEP.

Pues e caso Avestruz no por wordo mira como politico, pasobra no ta un asunto di MEP vs. Benny Sevinger.

Benny ta dilanti Huez den un caso den cual hende, menciona na nomber, a cuminsa admiti di conoce Benny y Mike como politico favorito y di a haya tereno. Ta na Huez pa dicidi riba inocente of culpabel.

Ora nan a bay detene Benny, el a presenta un caso contra Evelyn Wever-Croes. Un caso cu mester a tuma lugar na 2004, pues 18 aña pasa tempo Evelyn Wever-Croes no tabata den politica.

E acusacion ta wordo studia pero awor Benny ta pone presion obviamente riba autoridad pa actua contra Evelyn Wever-Croes.

E pregunta ta awor, pakico Benny Sevinger no a actua prome cu el a wordo deteni?

E figura central den asunto di tereno tabata Marisol Lopez-Tromp, cu tabata Ministro di tereno na 2004.

Entre 2013-2016, Marisol Lopez-Tromp tabata Presidente di Parlamento pa AVP y Benny Sevinger tabata Ministro di AVP/

Den e tempo aki Husticia ta acusa Benny Sevinger di tabata entrega tereno conrra ley.

Aruba ta paga su representantenan den Parlamento casi 10 Mil Florin pa luna y esaki ta e suma cu Benny Sevinger ta ricibi como acusado cu Mike Eman a exigi pa ta riba su lista como candidato di AVP pa drenta Parlamento di Aruba.

Pakico entre 2013 y 2016 Benny no a puntra Marisol, cu tabata Presidente di Parlamento di AVP, kico a pasa cu tereno na 2004?

Awe cu Benny Sevinger ta den problema y Mike Eman klier pone presion riba Hulanda y ta tene manifestacion pa Evelyn Wever-Croes bay cas, Benny como acusado den Corte di Husticia kier pone presion riba Husticia pa actua contra Evelyn Wever-Croes den publicacionnan.

Na 2021 autoridad na Aruba a mustra cu ta trata di un caso politico despuea cu Wever-Croes a entrega un keho contra Benny pa difamacion.

Pueblo den un crisis mundial mester di trankilidad.

Pakico for di 2004 Benny Sevinger no a papia pero a mantene silencio? Pakico e no a puntra Marisol Lopez-Tromp como miembro di su partido durante 2013 pa 2016 kico a pasa?

Pueblo ta paga Benny Sevinger casi 10 Mil Florin pa luna pa traha pa Pueblo, cu ya tin e mancha di e hecho cu como acusado den un caso hopi serio, Benny cu e sosten inexplicabel di Mike Eman, a keda den Parlamento.