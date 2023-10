E insinuacion cu ta uza fondo di A.T.A. pa e campaña ‘Aruba Limpi Limpi’ atrobe ta sin base

The content originally appeared on: Diario

Minister Ursell Arends: Ta un aruba nos tin pa tene limpi

ORANJESTAD (AAN): Aruba ta un isla di mas cu 107 mil habitante y segun datos nos Turismo ta creciendo tambe cual ta nifica mas bishitante. Mas bishitante claramente ta nifica mas desperdicio. Ora ta papia di e rol cu cada un di nos tin pa responsabilisa nos mes pa nos sushi, nos tur por ta di acuerdo cu esaki ta conta pa nos bishitantenan tambe.

Alegacionnan reciente ta purba hiba e narativa cu Gobierno di Aruba ta uzando fondonan di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) pa campaña di desperdicio di Gobierno. Esaki ta un declaracion peligroso mirando cu e no ta basa riba realidad y tambe por identifica e agenda politico cu ta purbando di hiba.

Pa tur esnan cu a sigui e conferencia di prensa y a lesa e articulo por mira cu ta papia di dos diferente campaña. A.T.A. su campaña ta “Aruba Limpi”, parti di nan iniciativanan cu nan a bin ta tuma di hopi tempo y awo ta expande pa barinan di separacion rond di nos isla, cu enfoke riba luganan cu turista ta frecuenta y tambe hunto cu BanSerio! Aruba nan lo yuda cu e parti di conscientisacion.

Minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends a lansa e campaña nacional “Limpi Limpi” dia 22 di augustus 2023. Dia 17 di augustus a duna di conoce cu e campaña cu a bolbe menciona na juli, ta na caminda. Claro, sin lubida cu na comienso di aña a bin ta hiba un campaña di consientisacion caba pa yuda cu e transicion di ceramento di Dump.

Un campaña di e magnitud aki no ta dura un siman pa prepara, “Limpi Limpi” ta un producto di debido evaluacion, datos colecta y combersacionnan pa colabora cu diferente partner cu por asisti. E momento cu a dicidi di anuncia e contenido di e campaña no tin conexion cu factornan externo of cu agenda di otro organisacionnan politico, no di Ministerio di Naturalesa su banda. Por lo tanto, cualkier comparacion relata na e momento di lansamento di e campaña “Limpi Limpi” ta irelevante.

Minister di Naturalesa ta apoya y ta sostene tur proyecto cu ta na beneficio di Aruba, ta un Aruba nos tin y si mas kier yuda pa tene limpi, no ta wak e necesidad pa reacciona negativo ariba e iniciativanan aki. Tambe kier clarifica cu na ningun momento Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor a pidi fondo for di A.T.A. pa e campaña “Limpi Limpi”.

Hecho ta cu Aruba ta transicionando pa un maneho di desperdicio mas responsabel y nos bishitantenan tambe mester wordo educa y for di iniciativanan propio, A.T.A. a bin ta traha riba esaki. E insinuacion cu ta uza fondo di A.T.A. atrobe ta sin base. Dos campaña diferente, cu dos diferente produccion su tras pero si cu un meta, un Aruba limpi!

Ta conseha cu embez di hunga politica pa trece division, enfoca ariba e bon cu e campaña nan aki lo trece pa Aruba su comunidad. Miho uzo di tempo ta pa hiba narativanan cu ta enfoka ariba reconose e responsabilidad comparti cu nos tur tin den mantene Aruba limpi. Aruba ta un comunidad cu ta consisti di tanto residentenan como bishitantenan, cada un hungando un papel vital den preservacion di e medio ambiente cu nos tur ta comparti.

Minister Arends ta aprecia e sosten continuo di comunidad y ta stimula dialogo habri pa aborda cualkier preocupacion of malentendimento cu por tin encuanto e campaña nacional “Limpi Limpi”. Gobierno di Aruba su compromiso ta keda firme den fomenta un ambiente agradabel pa biba y bishita.