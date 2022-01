E-ID biedt veel mogelijkheden bij ‘wereldlijke’ ontwikkelingen

26/01/2022 00:00 – Arjen Stikvoort

Van een burger wordt een foto geschoten voor het aanmaken van zijn e-ID. Foto: Biza

PARAMARIBO – “De e-ID biedt veel mogelijkheden bij de hedendaagse ‘wereldlijke’ ontwikkelingen. Het heeft ook meer veiligheidskenmerken die moeilijk te vervalsen zijn”, vertelt Anastasia Kanap?-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). “Bovendien is de e-ID een elektronische gegevensdrager die informatie over de houder kan verstrekken die niet direct van de kaart is af te lezen.”

Frank Rosito is enthousiast over zijn nieuwe identiteitsdbewijs. “Het is enorm modern. Alles van je staat erop: vingerafdruk, foto, woonplaats, geslacht. Het is een mooie ontwikkeling.” Machtella Bruinendaal sluit zich daarbij aan. “Het is goed voor Suriname, want met je nieuwe e-ID kan je overal terecht. Daarnaast is het vanwege de technologie beter beschermd dan de oude ID-kaart.”

Tot en met oktober 2021 heeft ruim 60 procent van de burgers die wettelijk is verplicht een identiteitsbewijs van de staat te hebben de oude ID-kaart ingeruild voor een e-ID. Maar er zijn nog 116.375 mensen die de aanvraag voor hun nieuwe e-ID nog moeten indienen. Daar bovenop komen nog eens achttienduizend ID-plichtigen die hun eerste en dus verplichte e-ID nog moeten aanvragen, benadrukt Kanap?-Pokie tegenover de Ware Tijd.

De nieuwe e-ID is in 2018 bij wet geregeld en het jaar daarop ge?ntroduceerd. Burgers krijgen drie jaar de tijd om gratis hun oude ID-kaart in te ruilen voor de modernere, een termijn die tegen haar einde loopt. Stephano Vroom is daarom ‘snel’ gekomen nu het nog gratis is. “Straks, na midden maart, gaan ze kosten in rekening brengen.” Vanaf 15 maart is de oude ID-kaart niet meer geldig.

