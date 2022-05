E grupo mas vulnerabel cu tin di e venezolanonan cu e imigra ta e muchanan

The content originally appeared on: Diario

Segun abogado Desiree Croes: *Nan tambe ta sufri bao di e consecuencia di no tin documentonan

ORANJESTAD (AAN): Durante un entrevista cu DIARIO, Desiree Croes, Abogado di e Fundacion Venearuba Solidaria, cual a inaugura recientemente nan proyecto ‘La Casa del Venezolano’, el a elabora ampliamente riba e tema di e situacion di e imigrantenan na Aruba.

Den cuadro di e apertura oficial di e localidad aki unda ta duna asistencia na e imigrante den varios area, Croes a duna di conoce cu den historia di Aruba tin varios evento relaciona cu migracion, principalmente den e ultimo añanan.

Mas recien, a bisa, a surgi e caso di Venezuela, cual ta un pais bisiña di mas cerca. Hopi arubiano tin antecesornan di Venezuela y pesey e relacion cu e pais aki ta hopi estrecho.

Pa e motibo ey, den e ultimo añanan hopi persona di Venezuela a bin Aruba y locual ta pasando ta cu nan kier a keda akinan y hopi di nan no por a regla nan permiso debidamente.

Pesey tin un grupo basta grandi di venezolano cu nan derechonan humano ta wordo trapa unda cu nan no por traha y como cu nan no por traha nan no tin un entrada, un cas, y nan ta biba den un situacion dificil, Croes a remarca.

E situacion aki tey for di prome cu e pandemia di Covid-19 y a sigui of a bira mas evidente despues di e pandemia. E grupo mas vulnerabel caba cu tin di e venezolanonan ta e muchanan pa via di e muchanan cu a bin Aruba pa busca un mihor futuro, pero cu nan tambe ta sufri bao di e consecuencia di no tin documentonan, e abogado a señala.

El a sigui bisa cu pesey mes e ta hopi contento cu ‘La Casa del Venezolano’ a habri su portanan oficialmente sigur pa yuda tambe e muchanan. ‘Kere mi aki 10 aña e muchanan aki ta bay papia un papiamento perfecto, un hulandes y ta bay ta orguyo di nos pais”, a expresa.

Esey ta wordo mira den e añanan cu ta bin y gobierno mester bay mira kico mas por significa pa e grupo aki y no haci cu e grupo aki no ta existi. Nos tur sa cu e problema tey y si no ta duna un persona oportunidad di traha pa por genera su mesun placa, bo ta mand’e den un posibel mundo di criminalidad y esey ta algo cu mester evita a todo costo”, Desiree Croes a declara.

Ta bon pa indica cu Desiree Croes ta yuda e fundacion conseho huridico ora tin preguntanan frecuente y ta mira kico por haci precis pa e grupo.

“Mi ta kere ningun hende ta desea di bay laga su pais si tur cos ta bon. E situacionnan dificil ta pasa rond di mundo y paisnan cu ta biba mihor tin e obligacion di duna un man”, a remarca.

Tin paisnan cu a yuda Aruba ora cu a pasa den duro. Hopi arubiano a bay traha na Cuba pa corta caña, por ehempel. Otronan a bay otro paisnan ora cu Lago a cera. Tabata decisionnan hopi dificil e tempo ey, pero esey a yuda tambe pa yega unda Aruba ta aworaki, a agrega.

“Cada biaha cu bo duna un man, bo ta yuda tambe e futuro di nos mesun pais”, Croes a finalisa bisando.