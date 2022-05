E forma di intimidacion di Diamonds International na su trahadornan ta inaceptable aki na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Berlis, presidente Comision Fiho Labor: — *E lo investiga si e director nobo tin permiso!

ORANJESTAD (AAN) – Parlamentario Marco Bislip, di fraccion di MEP, den conferencia di prensa Diaranzon, a bisa cu tur hende sa cu Aruba ta pasando den momentonan economicamente dificil, y tambe den e aspecto social, y pesey ta importante pa reconoce e inversionistanan cu ta bin di afo, y cu nan negoshinan cu tin na Aruba ta prospera y ta crea empleo pa hendenan local.

Pero e ta kere, riba e mesun tono tambe, cu ta hopi importante pa e inversionistanan aki tambe reconoce cu e leynan di Labor di Aruba ta proteha tur trahador, na un forma hopi mas fuerte cu den exterior.

E parlamentario a expresa cu tin casonan aki na Aruba unda abuso laboral ta sosode. “Ayera mi a bishita un compania internacional cu tin un cadena den henter Caribe, cu ta e Joyeria Diamonds International, y como presidente di e Comision Fiho di Labor, mi a sinti cu ta mi responsabilidad como representante di pueblo trahador, pa ta solidario y bay scucha e diferente trahadornan nan preocupacionnan.

Y mi por a nota for di algun tempo caba, pasobra mi ta conecta cu esaki, informacion drentando cu trahadornan hopi biaha ta wordo irespeta y abusa. Mi ta kere cu den 2022, unda cu nos ta den un Estado di Derecho, unda cu e trahador tin derechonan fuerte, con e cosnan aki ta pasa ainda.

Den e cuadro aki e trahadornan a uza nan derecho di busca un sindicato den e forma di FTA, cual a wordo pasa den un referendum dia 28 di April, y for di e momento ey en bez cu e sindicato por a acerca e Gerencia di Diamonds International pa sinta dialoga, nos por a wak inmediatamente, cu e trahadornan a wordo intimida di tur sorto di forma: cu nan ta bay reduci nan pago low season, cu tin negociacion cu Directie Arbeid pa kita algun hende, y hopi otro cos mas. E ta full algo cu no ta cuadra, cu no ta corecto, y mi no por compronde con un negoshi asina grandi ta bin trata nan trahadornan na e forma aki”, Parlamentario Berlis relata.

Berlis a comenta cu un supuesto director cu a bin di afo, cu probablemente no tin permiso di trabao, ta bin haci tur e amenazanan aki, canando tur caminda rond pa wak kico e por haci contra e trahadornan, cu di un forma legal a bay busca nan derecho di afilia na un sindicato.

E parlamentario a expresa cu e asunto aki ta inaceptable y a indica cu e ta bay ta involucra den esaki, investigando si e director aki tin permiso y tambe pa denuncia y condena, e tipo di e tipo di actitud aki, cu sigur fraccion di MEP no ta acepta. E ta asegura cu lo haci su trabao como presidente di e Comision di Labor pa e tipo di cosnan aki no sosode mas, pasobra e sa cu ta pasando na diferente caminda.

Pero na Diamonds International el a escala na un forma inhumano y inaceptable. “Mi ta kere cu e cosnan aki mester cambia radicalmente, y ora inversionistanan bin nan mester sa cu no solamente nos ta desea como pais, cu inversionnan tuma lugar, nos cuponan di trabao wordo duna, pero tambe cu nan lo respeta nos leynan di labor, nos trahadornan, crea un ambiente positivo di trabao pa cada un di nan, pa asina Aruba y nan bay dilanti y e tipo di conflictonan aki, cu ta un mentalidad hopi negativo cu no ta aceptable pa Aruba, no sosode nunca mas!” Parlamentario Berlis a conclui.