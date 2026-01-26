Museo MANA cu presentacion hopi interesante di Arkeologo Harold Kelly Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo a firma Protocol di CAO 2026-2028 cu ABV Fiscal a baha pisa riba grupo cu a haci 3 atraco cu violencia riba un dia Homber cu ta sufri 4 aña di stoma a descubri cu ta un skelet di pisca el a guli Evita boet y takelmento door di cumpli cu regla y pago pa parkeo Ministro Geoffrey Wever a confirma cu lo digitalisa e proceso di traha presupuesto
‘E decision ta keda den nos man y ta nos so por haci cu e trafico ta sigur’

26 January 2026
Rubiela Toppenberg, FADA:

ORANJESTAD (AAN) E Trahado Preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) Rubiella Toppenberg, den entrevista cu Matutino DIARIO a expresa cu seguridad den trafico ta keda awo riba tur hende, cu a scucha di e campaña di concientizacion cu ta tumando lugar na Aruba.

   “E decision ta keda den nos man, mi ta bisa ‘nos’ pasobra nos tur ta forma parti di e comunidad, y ta nos so por haci cu e trafico ta sigur.

   Na tur nos partners, cada un, di curazon, di parti di FADA, danki pa kere den e union aki, mas ainda e bay bira mas grandi despues di scucha tur esaki. Nos, ami, ta hopi contento mirando cu nos ta traha den prevencion.

Tur e accidentenan aki, pa loke ta ‘drunk drivers’ por wordo preveni. Anto, awe bo a scuche? Ban haci nos parti, pasa e yabi, e no ta costa bo nada, al contrario, e ta scapa ami, e ta scapa abo, nos tur cu ta riba caretera”, Rubiella ta enfatiza. Pasa e Yabi!   

