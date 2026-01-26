‘E decision ta keda den nos man y ta nos so por haci cu e trafico ta sigur’
Rubiela Toppenberg, FADA:
ORANJESTAD (AAN) E Trahado Preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) Rubiella Toppenberg, den entrevista cu Matutino DIARIO a expresa cu seguridad den trafico ta keda awo riba tur hende, cu a scucha di e campaña di concientizacion cu ta tumando lugar na Aruba.
“E decision ta keda den nos man, mi ta bisa ‘nos’ pasobra nos tur ta forma parti di e comunidad, y ta nos so por haci cu e trafico ta sigur.
Na tur nos partners, cada un, di curazon, di parti di FADA, danki pa kere den e union aki, mas ainda e bay bira mas grandi despues di scucha tur esaki. Nos, ami, ta hopi contento mirando cu nos ta traha den prevencion.
Tur e accidentenan aki, pa loke ta ‘drunk drivers’ por wordo preveni. Anto, awe bo a scuche? Ban haci nos parti, pasa e yabi, e no ta costa bo nada, al contrario, e ta scapa ami, e ta scapa abo, nos tur cu ta riba caretera”, Rubiella ta enfatiza. Pasa e Yabi!