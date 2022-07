E cuadro legal pa otorgacion di FASE a keda aproba

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Dialuna den sala di Parlamento a trata e cuadro legal pa loke ta trata e ayudo financiero FASE cu a keda duna na nos hendenan cu a perde entrada door di e pandemia.

Un sosten cu tabata asina esencial y necesario. Un sosten cu mester a bin hopi rapido mientras ta concretisa e cuadro legal necesario. Cu esaki a tuma hopi tempo porta ta un punto di discucion pero mi ta kere cu na ningun momento nos mester perde e realidad di nos situacion desde 13 di maart 2020 for di bista.

Contrario na loke oposicion a insinua durante e reunion publico, Gabinete Wever-Croes a haci hopi esfuerso pa brinda ayudo financiero na nos hendenan cu a perde entrada of trabou mediante FASE. Na mes momento nan a yuda nos companianan cu subsidio di salario pa nan por a mantene nos hendenan na pia di trabou y a percura pa duna sosten financiero na companianan chikito y mediano pa nan por a sobrevivi. Cu otro palabra gobierno a actua mesora pa por garantisa un tipo di stabilidad y pa preveni pobresa serio den nos comunidad.

Durante e reunion mi a enfatisa e hecho cu e fraccion mas grandi den oposicion kier manera lubida di COVID, mas bien kier scrap e di nos historia. Nan kier lubida e impacto devastador cu e tabatin y ainda tin riba nos pais.

Realidad ta cu dia 13 maart 2020 Aruba a conoce e prome dos casonan di covid y desde e dia ey nos mundo a bira boca abou. Ya pa dia 16 di maart Gobierno a dicidi di sera nos scolnan y sera nos frontera. 3 dia despues riba dia 19 di maart ya Gobierno a introduci toque de queda y despues a sigui cu shelter in place. Mas cu claro tur esakinan tabatin su consecuencia.

Nos companianan mester a sera nan portanan pa algun siman, nos turismo a bay plat y nan a mira nan entradanan bay drasticamente atras. No a tarda mucho tempo cu retironan a cuminsa cay y of nos hendenan a cuminsa perde entrada masalmente. Na principio tabata papia di 25.000 persona cu lo perde nan trabou of parti di nan entrada y no lo por a provee mas pa nan famia. Esaki a pone un precion hopi grandi riba gobierno, cu no obstante e precion, na mi opinion, a actua rapidamente.

Mi persona y Fraccion di MEP desde un principio a sostene tur e sosten financiero presenta y implementa pa Gobierno. Mas cu claro nos tabata consciente di e echo cu diferente cuadro legal necesario no por keda cristalisa mesora. Nos tur conoce e situacion di personal di Directie Wetgeving en Juridische Zaken y sigur no mester lubida e precion den cual nan a bin encontra nan mes door di e pandemia y e trabounan crucial cu nan mester a realisa pa Gobierno.

Sigur pa loke ta trata e situacion y negosacionnan cu Hulanda. Pesey mes tin tur comprecion pa e proceso y mas cu claro a aproba e cuadro legal di FASE dialuna.