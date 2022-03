E crudo realidad di e mocionnan presenta durante Reunion tocante criminalidad hubenil

The content originally appeared on: Diario

Oposicion ta sigui duna informacion falso y incompleto

ORANJESTAD (AAN): Riba dialuna 14 di maart ultimo, oposicion den su totalidad a sali bisa cu fraccion di MEP a vota contra di nan prome amienda cu lo a presenta un solucion contra e violencia. Nan kier tilda cu nos ta contra di un solucion, djis pasobra e mocion a bini di nan.

Marco Berlis di MEP, a bisa cu como parlamentario el a propone pa semper trece informacion corecto, alcaso y sincero. Pesey e ta inclui cu e mocionnan, dos cu tabata e iniciativa di mi colega Sr.Alvin Molina y un di AVP. E mocionnan di nos fraccion ta pa activa solucionan, plannan y iniciativanan cu lo promove e seguridad den barionan y asina baha criminalidad bao di nos hobennan. Por lesanan hunto cu e articulo aki.

Duna pueblo informacion falso y incompleto ta keda e strategia di oposicion. Di con? Ata aki un splicacion. AVP ta traha un mocion unda nan ta uza informacion cu ta leu di e realidad di nos pais pa formula e contenido di e “considerans” (texto memey). Informacion cu no ta basa riba rapportnan, riba cifras, riba investigacion, pero cu ta basa riba opinion! Esaki ta haci cu nos di Fraccion MEP no por bay di acuerdo cu e considerans aunke cu nos por ta di acuerdo cu e dictum (e parti abou di ‘Ta urgi’). Pesey nos NO por vota pro e mocion, no por vota pro un mocion cu ta duna informacion incorecto! Nos no ta maneha un pueblo abase di opinion, nos ta maneha un pueblo abase di cifras, conseho di profesionalnan cu ta keda forma por medio di investigacionnan! Pueblo ta djis wak e votonan sin conoce e contenido di nan mocion. Pesey mi ta publica tur cos pa pueblo no worde manipula ni engaña pa nan mentiranan di semper.

Den e di tres paragraaf di mocion number un di AVP, e ta bisa lo siguiente den e considerans; “E sentido di inseguridad na scolnan, den nos barionan y sociedad ta aumentando.” Esaki sigur ta un poniencia incorecto. Cifranan ta mustra cu criminalidad no a conoce un aumento significante y pues cu e situacion ta den control, pa cu esaki Minister a comparti e cifrasnan y data cu Parlamento. Asina mes cu tur data a worde comparti, toch ta pone esaki pa motibonan politico y ta hunga wega cu ne. Den e di cuater paragraaf di e mocion di AVP e ta bisa; “Tin un cantidad grandi di arma di candela cu ta circula den nos comunidad, y mas aun bou di nos hobennan.” E expresion aki no ta basa riba ningun datos. Loke ta evidente ta cu tin algun arma, pero pa sali bisa cu tin un gran cantidad di arma di candela ta circula ta ridiculo y ta pasobra nan kier usa sensacion y dolor di hende pa pusha nan programa politico.

Esaki ta tipo di expresionnan cu nos fraccion sigur no ta di acuerdo cu ne. Ademas den e dictum e ta bisa, cu ta Dicidi: “Pa urgi minister di Husticia y Asuntonan social pa stimula un discusion relaciona cu un aumento di e haltura di e castigo penal pa hobennan cu intencionalmente ta comete delitonan cu consecuencianan fatal.” Riba esaki mi mester remarca cu ta nos como Parlamento cu ta e organo legislativo mester tuma e iniciativa pa papia over di esaki y yega na un solucion. Nos por haci esaki den un comision fiho special.

Pesey nos ta bay di acuerdo cu mocion number 3 y 4 di nos fraccion, pa por bin cu un inlever-actie di arma di candela sin consecuencianan pa esnan cu ta entrega esakinan. Y tambe pa aumenta y promove e seguridad den e barionan pa baha e criminalidad bao di e hobennan. Loke nos mester ta aumenta prevencion. Bin cu un plan eficiente y realistico pa garantisa e trankilidad atrobe den nos comunidad y bao nos hobennan. Mi porta ta habri pa pueblo, mi no tin nada di sconde y ta dedica pa trece claridad memey di tanto politikeria.