E costo di bida cu mester cuminsa baha ta di politiconan!

The content originally appeared on: Diario

​

Costo di cuminda ta depende di loke kier mira como cuminda

*Con halto dependencia na airconditioning lo pone prijs subi?

*Scandalnan ta splica e desaster ora gobernante bira sheik!

ORANJESTAD(AAN)—Ora papia di un comunidad, ta papia di hende. Un Pueblo ta un grupo di hende cu identidad nacional, cu ta keda cu hende como su raiz.

Pa yega pues na un bon formula pa goberna un pais, mester mira kico ta un bon formula pa hende, cu den su mayoria ta e prome responsabel pa su mes.

Con bon un hende por percura pa su mes, sigur nos ta mira cerca gobernanantenan den e luho di nan penthouse, mientras Pueblo tin hasta problema pa haya tereno di su suelo.

Den penthouse ta lubida, e gasto cu a crea pa e ciudadano cu mester lubida e peso di e costo di su bida, ora e politico den e penthouse aumenta gastonan di Pueblo cu el a destrui dor di crea debe cu ta kita pan for di boca di hende.

E calidad di bida na un pais ta depende di e politiconan cu Pueblo ta pone na mando, cu ta kibra e cultura sano di un Pueblo, pa asina zink hasta pisca den lama.

Ora un politico hinca Pueblo den aventura, e ta stroba Pueblo mira cu e como politico ta biba den Penthouse, mientras debe cu e ta crea ta deshaci di fondonan cu Pueblo mester tin pa esun cu no por genera placa, manera mucha y anciano, por come y por biba sin cu politico abusador ta kita nan pan for di nan boca y ta haci tereno privilegio di “family and friends”.

Un Aruba falso den sombra di Penthouse a wordo construi cu un fondo di 1.6 Biyon pa no papia mes di e Miyones y Miyones cu awe lo mester a sirbi pa e Arubiano regresa na produccion di su cuminda, na un bida responsabel cu ta permiti sigui cu e tradicion pa no abusa di placa, pero warda placa pa ora calor laga tanki sin awa.

Biba cu luho inventa tabata e gobernacion abusador, cu a destrui e alma di Aruba, cu a haya un Penthouse como ideal pero a perde su balornan basico cu ta evita cu hende ta bira mendigo pasobra hende ta haci debe cu e no por paga.

E debe nacional cu a wordo crea pa Gobierno Mike Eman, ta simbolo di e forma di bida di su gobernacion, cu ta contra e alma Arubano.

Penthouse a bira e ideal. Airconditioning dia y anochi, sin puntra kico wea ta mata pa hende por alimenta su mes.

Prijs di gasolin a subi mundialmente. Pero por evita demasiado uzo di gasolin, si no cende airconditioning ora mester para den fila, causa pa careteranan cu ta stroba awa bay laman na momento di yobida pa no papia mes di fietspad, cu ta Miyones gasta na core baisk bou un solo, cu ta desastroso pa salud di hende.

Awe Aruba mester recupera di Coronavirus, di e problemanan di petroleo y e Guera di Ukraine.

Sin e cambio politico cu Aruba a conoce, recuperacion lo no ta posibel.

Aruba mester bira Aruba, un Pueblo responsabel, cu no tin berguensa pa uza chapi pa sembra su caminda, pero ta mira esaki como e forma honesto pa bienestar di e pais.

Aruba mester bira Aruba, cu un hubentud responsabel y cu ta sinti e calor di moral di un pais, cu ta castiga loke ta malo riba tereno sexual pero tambe ora ta trata di tereno di gobierno, permiso di gobierno, placa di gobierno, cu no por ta motibo di caso di criminalidad.

Aruba mester regresa na e dignidad di e pan bati ora e ta gosa di bahada di solo na su beachnan y no zink den e aventura di un betro di champagne, haciendo bofon di un Pueblo cu no por haya un tereno pa traha su cas mientras su gobernante ta biba den Penthouse!

Finalmente ta keda un gran berdad. Kende a trapa riba moral di Aruba, ora a pidi Pueblo pa crea debe y a destrui e contenido di orguyo Arubano, ora a splica con orguyosamente awe hende grandi no tin placa pa come, hobennan ta bende nan futuro y muchanan ta nace sin famia?

Si na 2017 Pueblo no a opta pa cambio kico lo a pasa cu Aruba, caminda awe scandal di avestrus ta destrui partido di e avestrus? Si no tabata tin cambio, hasta avestrus lo a muri di hamber, ora e lider no a bay sconde den Fort Zoutman pero a desaparece for di mapa?