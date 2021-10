E causa principal di ulcera di stoma of duodeno cu por degenera den cancer di stoma ta “Helicobacter Pylori”

Entrevista cu Dr. Wilmer Salazar: – ORANJESTAD (AAN) – “Mayoria di nos comunidad, ta kere cu e causanan principal di gastritis of ulcera di stoma (maagzweer) of duodenum ta stress, alcohol of cuminda cu hopi pica.





Awor nos sa cu esaki no ta e caso principal, pero un gran porcentahe di e malesanan di stoma ta causa door di un bacteria yama “Helicobacter Pylori” cu hunto cu algun otro condicion ta contribui pa cu e sorto di bacteria aki causa daño na nos salud”.

Asina docter Wilmer Salazar a duna di conoce, den un entrevista cu DIARIO, tocante e bacteria aki.

Kico ta Helicobacter pylori?

Dr. Wilmer Salazar ta splica esaki ampliamente:

“Helicobacter pylori (HP) ta un bacteria cu causa gastritis, ulcera di stoma (maagzweers) y ta relaciona directamente cu cancer di stoma (maagkanker), locual ta representa e di tres causa mundial di morto pa cancer.

E bacteria aki tin forma di “S” of spiral, identifica y isola den stoma (maagslijmvlies) pa prome biaha door dos investigador australiano: Dr Barry Marshal (patologo-biologo) y Dr. Robin Warren (gastroenterologo) na aña 1982 y a wordo asocia cu ulcera peptica (maagzweer). HP ta produci un potente substancia of enzyme yama Ureasa cu ta converti e Urea (substancia quimico organico) den ammoniac (NH3) y kooldioxide (CO2). Ammoniac aki ta neutraliza e zuur di e maagslijmvlies y e bacteria por sobrebibi den dje, causando inflamacion den e celnan y weefsel di stoma; e malesa ta conoci como gastritis of dyspepsia, pa largo tempo, cu risico di bira un ulcera (zweer) y e persona lo por tin un chance di desaroya un cancer di stoma (maagkanker).

HP ta coloniza e cavidad bucal y stoma (maagslijmvlies), y lo por causa infeccion cu inflamacion na e stoma (maag). Un bes cu un persona a hanja HP, infeccion ta keda den e mayoria di hende durante añanan y, den algun caso, henter nan bida. Sin embargo, e efecto di e infeccion ta varia di persona pa persona y mayoria lo bira portador asintomatico, tanten cu algun otro persona lo por desaroya gastritis (dyspepsia), of ulcera peptica (maagzweer)) cu risico di bira maligno (maagkanker) of linfoma gastrico. Infeccion pa HP tambe a wordo asocia cu algun otro variedad di condicionnan of malesanan cu no tin di haber cu maagslijmvlies, mane ataca di curazon, diabetes mellitus, asma, anemia, entre otro. Pero, den mayoria di e casonan, e asociacion no a wordo mustra cu ta causal, y condicionnan comun, inevitablemente, lo por coexisti den algun patient.

Mitad di población mundial ta portador di HP, cu lo por ta responsabel di malesanan di estoma grave manera ulcera peptica (maagzweer) y cancer gastrico (maagkanker).

Datonan na nivel Mundial, ta mustra cu dos malesa di stoma, manera ulcera peptica (246.700 morto/aña) y cancer stoma (782.685 morto/aña), hunto ta responsabel di mas di 1 millon di morto anual, mundialmente. Tur dos a wordo asocia cu e colonizacion of infeccion di HP den stoma.

Na aruba tin data estadistico, di DVG ?

“Mester puntra na DBZ/EPI si tin cifranan of registro di cancer di stoma y na cual luga e ta di tur e cancernan reporta”, Dr. Wilmer Salazar a señala. Den otro articulo DIARIO ta sigui elabora riba e tema medico tan interesante aki.