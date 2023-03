E caso di Tofanelli y Briesen: erornan di Mike de Meza

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento (AVP):

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario di AVP, mr. dr. Ryçond Santos do Nascimento a reacciona pisa contra su colega di partido, Mike de Meza, na unda el a expresa cu de Meza ta debe Gerlien Croes y su persona un disculpa publico pa motibo di e intento fracasa, cu den su mesun palabranan pa ‘benta nos bao bus’.

Segun Santos do Nascimento, den e reunion publico di diahuebs dia 16 di maart 2023 nos a enfatisa cu minister Eddie Briesen a ignora prudencia ora a firma contractnan cu Lee Tofanelli and Associates Inc. (LTA). Es mas, nos a mustra cu e ta na interes general pa investiga Eddie Briesen pa violacion di nos ley di contabilidad. E importancia di e investigacion aki a keda subraya den varios documento. Ademas, nos a palabra den fraccion di AVP cu durante e reunion nos lo enfatisa cu gobierno no por tene man riba cabes di Eddie Briesen y cu Briesen mester duna cuenta y responsabilisa su decisionnan.

E dialuna prome cu e reunion nos a dicidi como fraccion cu nos tur mester a participa na e reunion y cu nos tur mester a bin duro riba e cuestion di Briesen. P’esey ta inaceptabel cu Mike de Meza ta hiba un disertacion despues di Gerlien y mi persona, na unda Mike de Meza ta sali defende Eddie Briesen comosifuera Briesen tabata un victima di persecucion politico di minister Otmar Oduber. Tur hende a scucha De Meza argumenta cu e caso di LTA dilanti Corte Supremo no tabatin merito y tampoco e caso di indemnisacion (vrijwaring) pa responsabilisa Briesen dilanti Corte den Prome Instancia.

Logicamente tur hende a spera cu Mike de Meza lo a vota na fabor di e ley cu minister Dangui Oduber a propone na Parlamento. Como cu De Meza tin mas aña den partido den diferente funcion (seniority of ancienniteit), hopi hende a hasta pensa cu esaki lo tabata ordo di e “hala bieu” di partido. Tur hende a spera cu Gerlien y ami lo a dobla pa acomoda na e liña di De Meza. Sin embargo nos no a keda convenci cu e argumentonan di De Meza. P’esey ami a duna varios entrevista inmediatamente pa mustra cu ningun power play lo por desvia nos di vota nos consenshi, locual ta derecho di cada parlamentario (vrij mandaat).

Mi a bisa tambe cu si De Meza kier duna Briesen un ‘get out of jail free card’ ta bon pa De Meza yuda paga e dañonan hunto cu Dangui, Evelyn y Xiomara. Den segunda tanda Gerlien tambe a bisa enfaticamente cu e lo vota su consenshi sin importa e consecuencianan politico. Parce cu nos posicion firme y decidido a convence Mike de Meza pa bandona su defensa di Eddie Briesen y busca manera pa yega mas cerca di nos. E tabata asina bisto cu MEP a tilda De Meza di ta ‘back paddle’ pisa.

Despues di e reunion nos a pensa cu e cuestion aki a termina. P’esey e tabata un sorpresa grandi cu diabierna pasa De Meza a opta pa bay e programa Enfoke pa defende su mes y haci comosifuera nada excepcional a pasa durante e reunion publico tocante LTA y ex-minister Briesen. E entrevista di De Meza na Enfoke tabata un eror y si acaso e kier a bisa mas encuanto e reunion lo tabata miho si De Meza a admiti cu un investigacion di Briesen sigur tin merito. Tambe lo tabata di aplaudi si De Meza a admiti cu su falta di prudencia por a afecta credibilidad di partido, di Gerlien Croes y di mi persona como politiconan di e “hala nobo”. Esey lo a mustra grandesa y tambe e sabiduria cu nos sa cu De Meza tin.

Sigur tabata na su luga pa De Meza keda keto en bes di sigui defende Briesen. E ta un locura pa e sali ripiti cu De Meza mes a stop e caso contra Briesen, prome cu cualkier investigacion interno di su abogadonan por a termina. De Meza mes ta admiti cu e no tabatin base firme pa stop e caso contra Briesen. E tabatin solamente rasonnan politico: un eleccion tabata den porta y De Meza tabata mira e caso como un persecusion di Otmar Oduber contra Eddie Briesen. Es mas, presupuesto pa aña 2008 ta mustra cu e gastonan pa e dienstverleningscontract cu LTA no tabata presupuesta.

Ademas tabatin bon base pa bay den casacion contra e sentencia di Corte Comun (Gemeenschappelijk Hof). Cualkier abogado di casacion drechi lo a mira cu Corte Comun a interpreta articulo 31 di Ley di Contabilidad contra e motibo (in strijd met de ratio) di e legislador den e Memorie van Toelichting. Simplemente no tabatin un bon base pa Corte Comun acepta e apelo di LTA riba buena fe (bona fides, redelijkheid) di e manera cu Corte Comun a haci.

Banda di esey e ta un interes vital di Aruba pa nos combati un sistema di intercambio di fabor, na unda un minister ta uza su acceso na poder pa yuda comerciantenan of ciudadanonan en cambio di ayudo pa cu campaña politico of voto. E interes ey di Aruba mester a haya prioridad ora di dicidi si ta bay Cassatie, pa asina Corte Supremo (Hoge Raad) splica con mester aplica articulo 31 di nos Ley di Contabilidad. Finalmente mester bisa tambe cu si di berdad De Meza y Briesen tabata cuchi cuchi cu otro, esey tabata motibo pa De Meza, como minister, abstene su mes di cualkier decision den e caso di Tofanelli y Briesen.