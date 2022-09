E booster ta hopi importante pa subi un poco mas e defensa contra e variante Omicron

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Docter Wilmer Salazar, consehero na Departamento di Salud (DVG), den su relato tocante e variante nobo di Covid-19 yama Omicron,

a enfatiza cu semper ta importante pa tuma e vacuna anti Covid, no solamente e dos dosis pero tambe e booster.

El a bisa cu expertonan a raporta cu e dos dosis di e vacuna anti-covid-19 por brinda 30% di proteccion, contra Omicron, pero mester di e booster pa subi ainda mas e defensa. “Diagnostico di laboratorio, e antigen test, y e PCR cu ta wordo traha aki na Aruba den laboratorio por detecta Covid-19, incluyendo Omicron”, docter Salazar a splica.

El a agrega cu Hospital tin e test pa confirma cu e infeccion cu un persona a haya ta Omicron, Delta, Covid-19, of otro. Esaki ta duna e garantia cu tur laboratorio por detecta e virus of su variantenan, y cu Laboratorio di Hospital por confirma cu e virus ey cu a wordo detecta si ta Omicron.

“Cuadronan di hospitalizacion cu a wordo detecta na Sudafrica y Inglatera, a mustra cu mayoria di infeccion di hospitalizacion ta masha poco, y en general ta pulmonia. E ta comporta completamente diferente na Delta, cu ta causa problemanan mas grave, stroke, problema di curazon, etc. Esaki ta relata mas tanto na e sistema respiratorio y 70% compara cu Delta ta multiplica mas den e area respiratorio: nanishi, garganta, boca y bronkio y menos di 10% den area di pulmon”.

Esey kiermen, segun docter Salazar, cu Omicron por ta mas contagioso, pasobra mayoria di e virus ta concentra den e sistema respiratorio superior, y su complicacionnan ta menos grave, manera un pulmonia of algo similar, y expertonan ta bisa cu esnan cu a haya vacuna por haya e virus, y esnan cu a haya e infeccion di Covid-19, por reinfecta un biaha mas cu e tipo di Covid aki.

“Anto, nos mester ta pendiente y sigui tuma tur e medidanan di proteccion, y por fabor esnan cu no a wordo vacuna probecha e oportunidad pa haya nan dos dosis y e booster cu ta sumamente importante, pasobra cu Omicron, mi ta reitera, apenas por proteha bo un 30 of 35% di un prome infeccion, apesar cu bo a haya dos vacuna. Pero e comportacion di e curpa, e sintoma ta mas leve, cu si bo no a haya e vacuna. Anto, bo tin un opcion basta grandi. Bo tin un chens cu e infeccion aki lo bay ta menos severo, cu si bo no ta haya vacuna”, docter Wilmer Salazar a conclui.