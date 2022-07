E balente lucha di un alumno pa exigi su diploma bon mereci for di Colegio EPI

The content originally appeared on: Diario

No por perhudica un alumno pa un eror den sistema

ORANJESTAD (AAN): Ya caba den varios medio a aparece informe di cosnan raro pasando na Colegio EPI na final di aña escolar 2021-2022, di alumnonan cu no a haya rapport, alumnonan cu no a haya cijfers, y cu varios tin di warda te na Augustus pa haya sa si nan a bay over of no.

Pero awor DIARIO a ser poni na altura di un caso mucho mas serio, unda un alumno femenino cu ya mester a slaag y haya su diploma caba, pero awor ta bin cambia cifra na un forma sospechoso, sin importa e hecho cu e alumno aki a bira un di e 3 studiantenan escogi special pa un Trajekt nobo logra entre Aruba, Hulanda, y Colegio EPI

Diripiente cifra di aña esolar pasa a cambia: Ora cu e alumno aki a bay over di 3e pa 4de klas Unit Salubridad & Servicio na EPI, el a haya un bunita rapport cu tur cifra controla meticulosamente perfecto. Su Module-Kaart a indica claramente cu el a haya un eindcijfer di ‘6’ pa e modulo ‘Verplegen zorgvragers-psychiatrisch’.

Asina el a sigui su 4to aña cu su coremento exitoso di stage na Hospital. Pero diripiente na luna di October aña pasa, nan a bin informa e alumno, cu un di e modulonan di 3de Klas no ta conta, pasobra e ‘6’ cu e a haya ey, mas bien mester ta un cifra di onvoldoende.

Esaki ta un sorpresa pa e alumno, como cu su Module-Kaart ta firma pa Examen Commisssie cu tur lesgevende docente y e mentor cu Zorgmanager ta reuni y controla tur cifra, y e Module-Kaart ta wordo firma pa e mentor y e Zorgmanager. Esaki ta wordo haci naar de waarheid, cu ta algo bindend legalmente.

Con bin cu a bin haci un inzage den un cifra voldoende pa bin deduci cu el a haya onvoldoende? Cos ey ta raro! (Normal ta ora bo haya onvoldoende, hende ta haci inzage). Pesey e alumno a entrega un bezwaarschrift na luna di October mes, como cu e ta diferencia di opinion riba nota di Colegio EPI.

Nunca e alumno (desde October 2021) no a ricibi un contesta! Con EPI awor ta dicidi na cambia cifranan, siendo cu ya esey ta un paseerde station?

Traha hopi bon den 4de: Como cu tin hopi tentamen den 4de klas, e studiante a keda enfoca riba esey. Su lesnan a bay bon, y e hecho cu el a wordo escogi pa e Trajekt Special pa Hulanda, pa prome biaha representando Colegio EPI, e tabata full entusiasma pa e entrega di Diploma cu tabata wordo prepara. El a prepara tur cos cla pa pronto viaha pa Hulanda.

Imaginabo su sorpresa, ora cu 3 dia prome cu entrega di cifranan, directiva di Colegio EPI ta informa e alumno cu e tin di haci her-tentamen ainda pa e module di e aña escolar anterior cu supuestamente “bo no a logra”. (Siendo su module kaart ta menciona voldoende di ‘6’). Anto nan a bise cu e tentamen ta e siguiente dia.

Con ta haci esey? Con e alumno por prepara di un dia pa otro pa un her-examen cu inespera ta wordo pusha den su scochi. Finalmente bao di presion y menaza, e alumno a haye obliga na bay haci e her-tentamen aki sin ningun preparacion adecuado (como cu e ta bezig cu otro vak).

Claro, sin ningun preparacion, ta nada sorpresivo cu el a haya un ‘4.6’ pa e tantamen ey. El a dicidi na apela (‘beroep’), y despues a dicidi na pidi pa un ‘externe beroep’ cu ta wordo dicidi via un Externe Commissie. Pero aki ta unda cu no a haya contesta di Externe Commissie tampoco.

Dia 28 di Juni e mester a traha un her-tentamen pa un otro vak. Y ora el a sali di klas na final di haci e tentamen, nan a puntre si e ta bay traha esun di e otro vak awor? El a bisa cu e no por e ora ey, como cabez ta yen di e tentamen cu el a caba di haci. Nan a bise pa bin su siguiente dia. Pero e alumno aki net riba dia 30 Juni tin e reunion di Externe Commissie unda e mester tey pa defende su mes. Ora el a yega e siguiente dia, nan a hale tentamen pa Augustus. Bo no por bisa un studiante algo “ayera” y cambi’e su siguiente dia, pio cu bo sa cu e ta viahando 15 di Juli.

Diabierna e tin di viaha: Tur esaki ta crea disgusto cerca e alumno, pasobra nan sa cu e ta rumbo pa Hulanda, Diabierna awor 15 di Juli. E ta den un traject nobo unico entre Aruba, Colegio EPI y Hulanda pa sigui un HBO Opleiding, y e alumno aki ta bayendo pa specializa su mes den “Revalidatie”.

Sinembargo riba Diahuebs 30 di Juni, e Disturbio Tropical a pasa cerca di Aruba y scolnan a wordo cera. Pues reunion di Externe Commissie no a sigui e dia ey. E alumno a roga Externe Commissie nan pa tene reunion lo mas pronto posible, como cu Diahuebs 7 di Juli e tin di huramenta mainta, y anochi ricibi su diploma.

Imaginabo cu Externe Commissie (casi bo ta pensa ta intencionalmente) a pone nan reunion dia 7 di Juli mainta. Pues e alumno no por tabata presente na e huramentacion.

Ora cu e studiante a yega na e reunion dia 7 Juli mainta pa defende su caso, nan a neng’e pa drenta. A resulta cu 5 studiante di Colegio EPI a pidi intermediacion di Externe Commissie, y nan tur hunto riba recomendacion di e hendenan ey mes, a skirbi un solo carta pa splica nan situacion. E Comision e ora a bisa cu nan no ta acepta un carta di grupo. Mesora e alumno kier a core bay skirbi un carta individual, pero nan no a lag’e defende su mes.

Reunion cu Externe Commissie: Riba Diamars 12 di Juli 2022 tabatin planea pa porfin sinta cu Externe Commissie pa conta su banda. Den e reunion aki lo mester tey e Director di Scol, e Zorgmanager, Hurista, persona di Departamento DPS, y e studiante.

E studiante cu su famia, na turno a busca yudanza di un abogado. Dialuna anochi laat a haya informacion di e Comision, cu e “abogado no mag di ta presente.”

DIARIO a compronde cu despues di hopi papiamento, y mustrando cu tur hende tey eynan pa igualdad den enseñanza y bienestar di alumnonan, e Comision a duna OK pa laga e Abogado drenta como “toehoorder”.

Colegio EPI y regalamento di Diploma: Pa sorpresa di tur hende, ata e Director di Colegio EPI a briya cu su ausencia. Na su lugar el a manda un señora cu cueste loke cueste kier pusha tur culpa riba schouder di e alumno. E alumno a defende su mes, y cu prueba den man a indica cu el a pasa su 3de klas cu exito, y e Module-Kaart ta prueba di esey.

Pero e señora cu a yega na nomber di Director a puntra: “Ta kico e alumno aki kier? E kier pa Colegio EPI regal’e un diploma?”

No señora! Esey no ta e pregunta! Pasobra tur hende sa e contesta cu el a haya un 6 pa e module ey na 2020-2021, y cu ta Colegio EPI a cambia e cifra. Con por ta cu diripiente ta cambia un cifra asina, dunando asina hopi excusa? Siendo cu e docente mes di e module ey a hinca e cifra, e mes como docente a controla e cifra, cu e mentor, y e president di Comision di Examen. E firmanan poni riba e module kaart ta bindend legalmente.Ademas bo no por perhudica un alumno pa e fout di e sistema!

Ora cu nan ta setup e module-kaart, docente y mentornan ta sinta hunto pa rapportbespreking unda tur hende a controla e cijfer. Dos hende a firma. Y awor diripiente Colegio EPI ta haci saltonan raro asina.

A compronde for di e mentor cu a firma e Module-Kaart, cu e ta 100% tras di e cifra ‘6’.

Tin indicacion cu algun hende ta cuestionando e funcion di e Zorgmanager, como cu e ta parce di ta meti den conflicto den interes, pasobra e ta Zorgmanager, fuera e ta den Examen commissie, y e ta den Interne commissie y e ta esun cu a firma banda di e Docente y Mentor di Module-Kaart, y awor e mes ta bisa cu e ta un Onvoldoende. Anto e ta esun cu ta haci mas moeilijk y ta dunando tur observador e imagen, comosifuera su filosofia ta cu cueste loke cueste Colegio EPI no kier pa ningun mucha gradua.

Te na ciere di edicion aki, ainda no a haya oficial ainda si e ta un 6 of no. Pero ta sinti cu tur hende kier bolbe lage bay trahe di nobo. Esey tampoco no ta husto. Pasobra su vuelo pa Hulanda ta Diabierna awor! E scol na Rotterdam ta asina contento pa cuminza cu e traject nobo aki. Y awor e no por bay door mas, y e lo tin di keda Aruba? Djis debi na un eror den e sistema.

Esaki no por! Kizas ta un bon momento pa introduci un Comision nobo cu ta proteha e studiantenan contra iregularidadnan cu ta pasando na EPI.





