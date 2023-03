E aumento drastico di schoolgeld di SKOA no ta hustifica

The content originally appeared on: Diario

Rudy Lampe RED Democratico:

ORANJESTAD (AAN): Rudy Lampe di RED Democratico a indica cu por a scucha e dianan aki e directora di SKOA hustifica loke no ta hustificabel, esta e aumento drastico di schoolgeld. Siendo un organizacion catolico e no tin miedo di hasta trece mentira dilanti.

El a declara cu ex minister Lampe kier a paga e werksters 600 florin pa luna, un mentira, pasobra ley mes ta stipula cu mester paga por lo menos un minimumloon pa esun cu traha fulltime. E berdad ta cu mayornan tin cu paga awor pa e mal maneho financiero di SKOA mes. Tur schoolbestuur ta ricibi e mesun subsidio pa limpieza di scolnan y niun otro schoolbestuur tin problema pa tene su scolnan limpi. Ta SKOA so tin problema y e problema ta SKOA.

Dia 19 di December ultimo hues a dicta 11 sentencia y pa di tantisimo biaha SKOA ta perde tur caso den asunto di werksters. Huez a dicta den tur e casonan aki cu SKOA como dunador di trabao no por bai contra nan derecho adkiri y SKOA tin cu paga tur e gastonan di e proceso cu ta suma mas di 20 mil florin. Y no por exclui cu tin mas caso na caminda. E sentencianan ta bisa tambe cu SKOA tin e opcion pa hisa schoolgeld, loke ta sosode awor, na final ta pueblo ta bai paga pa e mal maneho di SKOA, y no e directiva di SKOA cu ta esun responsabel.

Tempo mi tabata minister mi a mustra SKOA for di 2018 pa SKOA cumpli cu ley y SKOA a nenga di haci e coreccion y a keda viola ley, ya cu SKOA for di 2015 a dicidi riba su mes di konkel den PSA y a perhudica Pais Aruba pa miyones di florin di un forma iregular. SKOA a malgasta placa di Pais Aruba cu no tabata presupuesta, cu no ta aproba pa Parlamento, y cu mi ta calcula cu ya ta riba 20 miyon florin.

Ora mi a bai over pa paga subsidio conforme ley SKOA a hiba mi corte y SKOA a perde e caso na 2020. Despues ora mi a bai over pa terugvordering di te veel ontvangen subsidie SKOA a bolbe hiba mi corte y a bolbe perde caso na 2021. Pa colmo ta mi mesun abogado SEPPA a pidi pa defende e werksters y ta gana un caso tras otro contra SKOA den 2022.

Minister President Evelyne Wever Croes y minister Endy Croes a priminti na 2021 na SKOA cu nan si lo fix esaki pa SKOA y na 2022, manera e vonnis ta bisa, gobierno nobo a disidi di no cumpli cu nan promesa y a ratifica mi decision cu lo paga werksters conforme exploitatiesusbsidie manera ley ta prescribi. No por otro, mester cumpli cu ley, a pesar di tur promesa falso cu MinPres y minister Endy a haci na SKOA. SKOA ta doño di trabao y na 2022 a corta e ora den cierto beneficionan ya cu un werkster di un fundacion subsidia no ta gelijkgesteld na un ambtenaar. Pero huez a dicidi cu SKOA no por corta unilateralmente den e beneficionan ya cu e werksternan tin mas cu 5 aña ta cobrando esey, sin cu SKOA a notifica cu e no ta parti di nan arbeidsovereenkomst, y por lo tanto a bira derecho adkiri.

E sentencianan ta sigui bisa cu SKOA debe tambe mas di 5 miyon florin na debe atrasa na impuesto. E buraco financiero aki di debe di belasting SKOA a crea pa tapa un otro buraco financiero. Tur empleado di SKOA ta contribui cu nan sociale premies, belasting etc y SKOA no tabata draag af esaki sino tabata use pa paga e status di ambtenaar di e werksters cu pa ley nan no tin. Abo docente bo ta conciente di esaki? Cu si SKOA bati bancarota Departamento di Impuesto lo bin cobra e empleado cu no a hasci afdracht? Y gobierno y parlamento no por bin duna Skoa kwijtschelding di belasting, pasobra tin e gelijkheidsbeginsel, ta hopi hende tin problema cu pago di impuesto, si SKOA haya kwijtschelding ta tur hende mester haya kwijtschelding di belasting. Boso ta ripara awor e magnitud di e problema cu SKOA a hinca su curpa aden dor di viola ley?

Abo mayor bo sa cu SKOA ta aumenta bo schoolgeld, pero SKOA mes no kier baha su gastonan. Siendo minister mi a propone na SKOA diferente forma pa baha su gastonan. Ma propone fusering di scolnan di SKOA na Playa y San Nicolas, SKOA tin relativamente mas docente pensionado cu por paga segun norma internacional cu lo baha gasto, Inspectie Onderwijs a hasi e rekensom di un scol di SKOA y a resulta cu tin 6 docente di mas eynan so dor cu SKOA ta interpreta e ley di klassegrootte di un forma robes, etc. SKOA ta nenga di baha su gastonan y pesei e ta bin cobra abo mayor y bo ta bay paga pa su mal maneho.

SKOA a presenta como solucion e conseho di Commissie Oplossing Rechtspositie SKOA werksters, lidera pa mediador di gobierno, cu a duna alternativa, sea ta hasi tur werkster ambtenaar trahando na Bureau Traimerdia y poni ter beschikking di SKOA, of ta paga e werksters manera ta paga docentenan conforme salarissubsidie. Mi a pidi conseho huridico riba e conseho aki y dia 9 di juni 2021 e conseho a drenta cu e proposicion aki di mediador di gobierno ta contra ley. Ley ta exigi pa paga pa limpieza di scolnan na fundacionnan subsidia conforme exploitatiesubsidie, y tin personeelsstop acorda cu Hulanda cu no por aumenta e aparato di ambtenaar.

Ademas conseho huridico ta sigui bisa cu e proposicion di mediador ta discriminatorio, no por duna un trato preferencial na SKOA anto e otro schoolbesturen ta risibi un otro trato. Ministerraad a bai di acuerdo cu e proposicion di mediador, a pesar cu mi a presenta un conseho huridico en contra y no a tuma mi opinion na cuenta. Pesey mi a notifica Gobernador di Aruba mesora cu Ministerraad a tuma un decision contra ley poniendo aserca un copia di e conseho huridico. Ke men loke SKOA ta propone no ta factibel.

E directiva di SKOA no kier asumi su responsabilidad pa e maneho financiero desastroso aki y no kier baha. Un motibo por ta cu un directiva nobo por pone e directiva actual personalmente responsabel pa e mal maneho financiero. Pesei cuesta loke cuesta e directiva kier keda. Pero ta mayornan, docentenan, demas empleadonan ta paga e rekening. Si mi a haya apoyo di MinPres, Simar, docentenan e tempo ey pa sanea SKOA awe SKOA lo no ta den e problema aki di ta practicamente bancarota y niun werkster lo a perde trabao bao di mi maneho, y lo no tabata necesario e aumento drastico aki di schoolgeld.