DVG ta alerta cu di berdad na Aruba tin un andanza cu ta causando malestar gastrointestinal

Informe di DIARIO confirma!

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Salud Publico – DVG – kier alerta comunidad cu ta circulando informacion riba posibel aumento di casonan di diarea compaña pa sacamento y/of sintomanan di griep.

Departamento di Salubridad Publico no tin registro of melding di e situacion aki y ta asumi cu su comportacion ta leve, autolimita y cu ta wordo maneha ambulatoriamente pa esnan cu ta afecta.

Mester tene na cuenta cu diarea agudo of Gastroenteritis por tin complicacion pa cierto tipo di persona, manera mucha bou 5 aña, adultonan mayor y/of esnan cu tin un condicion di salud.

Ta recomendabel, si un persona of grupo di persona ta haya sintomanan di Gastroenteritis (specialmente personanan cu tin un condicion di salud) consulta cu dokter. Na su luga, e dokter concerni lo manda un registro/melding pa DVG; pa asina e Departamento, por monitor e malesa aki y informa debidamente sector medico pa tuma medidadnan di diagnostico, tratamento, como tambe informa comunidad debidamente pa prevencion.

Malestar gastrointestinal ta wordo ocasiona entre otro pa un of mas micro-organismo manera virus, bacteria of parasito, sea directamente of indirectamente via nan toxinanan. Transmision di micro-organismonan ta sosode door di e mannan y/of consumo di bebida of cuminda contamina. Tambe transmision por sosode na momento cu un dunado di cuido cambiando un pampers of haciendo limpi un saca, tampoco ta laba su man suficientemente bon cu awa y habon. Di e forma aki e persona afecta despues di bay wc of e dunado di cuido ta transferi e micro-organismo pa un otro superficie caminda cualkier otro persona ta pasa piki esaki y pa via di nos boca e micro-organismo ta drenta un otro persona su sistema.

Na momento cu e micro-organismo drenta nos sistema e ta ocasiona dolor di barica, keintura, diarea y sacamento. Den casonan extremo of cerca mucha, e persona por hasta deshidrata debi na cantidad grandi di likido cu e ta perde door di keintura, sacamento y diarea.

Pa evita transmision di malesa gastro-intestinal ta importante pa pone extra atencion na nos higiena di man. Labamento di man cu awa y habon prome cu come, despues di bay wc y durante cualkier ora di dia, ta yuda minimalisa e riesgo pa haya malestar intestinal pero tambe diferente otro malesananan manera entre otro Influenza, COVID y otro.

Na momento cu un persona tin diarea cu of sin sacamento ta importante pa: (*) Evita di bay trabou of di hiba un mucha malo scol of creche. (*) Vigila e persona bon pa evita deshidratacion, specialmente mucha y hende grandi. Percura pa e persona/mucha bebe hopi likido, por ehempel awa, juice di apple, buyon di sopi, pedialite y mas. Si e persona no tin apetit pa come ta ok pero ta importante pa e bebe hopi likido. (*) Vigila e persona su temperatura di curpa, si esaki subi riba 38°C, consulta cu dokter di cas riba cua medicamento lo ta miho pa uza.