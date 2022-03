DVG hunto cu IBiSA a lanza e campaña ‘Sa bo numbernan’ cu midimento di cintura

The content originally appeared on: Diario

En conexion cu Dia Mundial di Obesitas:

ORANJESTAD (AAN) – Diabierna mainta, den conferencia di prensa convoca pa Departamento di Salud Publico hunto cu IBiSA y den presencia di Minister di Turismo y Salud, a lanza e campaña “sa bo numbernan”, pa pone atencion na Obesidad, den e contexto di Dia Internacional di Concientizacion riba Obesidad, observa dia 4 di Maart.

Señora Jurette Croes, Relacionista Publico di Departamento di Salud (DVG), a splica cu a convoca e conferencia di prensa aki, pa pone atencion riba e Dia Mundial di Obesidad, unda cu henter mundo ta para keto un rato y ta pone atencion na e problematico di obesidad, cu manera ta conoci e no ta causa solamente problemanan di salud fisico, pero tambe problemanan mental, social. Pesey ta hopi importante pa pone atencion riba e dia aki.

Croes a splica cu Departamento di Salud Publico hunto cu IBiSA, a bin hunto atrobe cu e campaña “sa bo numbernan” y pesey tabata presente señora Dahanara Evertsz, Hefe di Departamento di “Health Promotion” di DVG, ken a amplia tocante kico e campaña aki ta encera.

Evertsz a señala cu dia 14 di Maart a pone enfoke riba obesidad na Aruba, y tambe rond mundo. El a menciona cu obesidad enberdad ta afecta e estado fisico, mental y emocional di e persona.

Semper mester wak peso riba diferente area: peso saludable, sobrepeso y obesidad. Un peso saludable ta ora un persona tin un balansa entre su estatura, edad y genero. Esnan cu tin peso obesitas, ta casonan mas severo. El a menciona cu actualmente 80% di nos poblacion tin sobrepeso y 50% di e 80% aki ta obeso. 50% di muchanan den edad di 10 aña tambe ta sufri di sobrepeso.

Cu obesidad tin hopi riesgo den hopi caso, no ta suficiente pa tin e percepcion di kico ta sobrepeso of kico ta obesidad. Den obesidad, el a splica, ta conoce solamente un tipo di caso cu tin diferente factor cu por afecta esaki. Por pensa cu e por ta algo den famia, mal habito di come, cu no ta activo, por ta pa motivo di stress, kico nos tin den cuminda rond di nos cas of nos trabao, y tambe e factor economico, si e personanan tin e poder pa cumpra cuminda saludable of no.

E consecuencia di obesidad ta cu e por causa sucu, presion halto, y por nota cu esaki ta trece riesgo di haya stroke, atake di curazon of hasta por bira pashent di dialisis.

Por yega na e caso cu por daña e bista of e pianan, y segun investigacion cu a wordo haci, tambe por causa cierto tiponan di cancer.

Pa e motibo aki, a bin cu e campaña di midimento di cintura, y DVG ta enfatiza na comunidad pa tuma e iniciativa y tambe nan responsabilidad social pa midi cintura regularmente na cas.

IBiSA a crea un video di instruccion, con pa haci esaki, y e ta disponible den e media social di DVG y IBiSA y tambe a comparti cu prensa cu tabata presente den e conferencia di prensa aki, pa comparti esaki cu comunidad. El a agrega cu e campaña aki ta netamente e comienzo di hopi mas cu DVG y IBiSA ta bay traha hunto cu organizacionnan den nos comunidad, pa duna informacion y instruccion, pa trece cambionan saludable, habitonan nobo, y un miho calidad di bida tambe.