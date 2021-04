Voor president Chandrikapersad Santokhi is Pasen een tijd van hoop en vernieuwing. In zijn paasboodschap benadrukte het staatshoofd te geloven in een betere toekomst voor de samenleving en het land. “De betere tijden zullen komen! Hebt u geduld. Samen zullen wij Suriname redden”, beloofde hij.