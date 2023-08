Durante siman Mundial di Lactancia Materno WABA a enfoca tocante e mayornan cu ta traha

The content originally appeared on: Diario

​

Minouche Lopez:

ORANJESTAD (AAN) – “Alianza Mundial pro Lactancia Materno “WABA” den e Siman Mundial di Lactancia Materno 2023, a bin cu e lema: “Facilita lactancia materno: marcando e diferencia pa e mayornan cu ta traha”.

Den entrevista cu DIARIO, señora Minouche Lopez, di Fundacion Pro Lechi Mama Aruba, el a bisa cu e meta di e tema aki ta pa purba encurasha lechi di pecho, haci’e posible y haci un diferencia pa mayornan cu ta traha. Minouche a expresa cu ta bunita cu tin e tema aki, pasobra si wak bon, Aruba ta un tiki mas dilanti compara cu resto di mundo, pasobra Aruba tine ancra den un ley, cu ta haci posible pa combina lechi di pecho y trabao.

“T’asina cu desde 2007 e ley ta na vigor, y ta duna tur e mamanan posibilidad pa nan dicidi si nan kier duna pecho na trabao, si ta posible cu e baby bin trabao, of e mama bay na unda cu e baby ta, of si e mama ta pomp. Si ta asina cu e mama ta opta pa pomp na trabao, e ora ey e doño di trabao mester sigura cu e tin un lugar apropia, pa duna e mama e posibilidad. Mester tin un lugar higienico, no un cashi, wc, baño, of un freezer, cu ta cosnan cu mi a yega di wak den pasado. E lugar mester ta adecua unda e mama, cada bez cu e tin e necesidad di saca e lechi, cu e por haci esey” Minouche Lopez a indica.

El a agrega cu asina e mama por cubri 25% di e orarionan di trabao. Si e ta traha ocho ora, e tin maximo dos ora pa haci esaki.

“Y nan ta haci hopi bon uso di dje na Aruba, y nos ta wak tambe cu e cifranan a cuminza subi, danki na e ley aki. Y ta bon pa nos pone atencion na esaki pa e doñonan di trabao sigui encurasha y haci’e un ‘baby friendly workplace pa tur e mamanan” Minouche a señala.