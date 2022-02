Durante November e credito di banconan a baha cu 145 miyon Florin na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Banco Central papiando di nan Comite di Maneho Monetario

ORANJESTAD (AAN): Desde 1 di februari 2022, e Comité di Maneho Monetario di Banco Central di Aruba a subi e tasa di reserva obligatorio cu un punto di porcentahe pa mitiga e riesgonan relata na e nivel eleva di likides excesivo na e banconan comercial.

A sali na cla cu durante e reunion di 12 di januari 2022 y despues di a revisa e dato economico y monetario mas recien, e Comite di Maneho Monetario (CMM) di Banco Central di Aruba (BCA) a dicidi pa hisa e tasa di reserva obligatorio di 13,0 porciento pa 14,0 porciento entrante 1 di februari 2022. E decision aki ta basa primordialmente riba e nivel halto di likides excesivo na e banconan comercial.

A considera e siguiente informacion y analisis pa yega na e decision aki:

Reservanan internacional: E reservanan internacional (incluyendo e diferencia di revaluacion di oro y reserva di divisa) a aumenta cu Afl. 757,2 miyon, te cu y incluyendo 24 di december 2021, compara cu fin di december 2020. E aumento notabel den e reservanan internacional tabata debi principalmente na entradanan relata na turismo y na fianza di gobierno Hulandes na gobierno di Aruba como apoyo na su posicion di likides.

Mientrastanto, reservanan oficial di divisa a nota un subida di Afl. 521,0 miyon. Consecuentemente, e reservanan oficial y e reservanan internacional a crece te na, respectivamente, Afl. 2.728,9 miyon y Afl. 3.113,8 miyon riba 24 di december 2021 (Grafico 1).

Di e manera aki e reservanan a keda na un nivel adecua ora di compara nan cu e nivel critico di pagonan relaciona cu e cuenta coriente di e balansa di pago y e metrico di ARA di IMF (Tabel 1).

Desaroyonan den credito: Durante november 2021, credito total di e banconan comercial a baha cu Afl. 145,1 miyon of 3,7 porciento te na Afl. 3.819,0 miyon, compara cu fin di 2020. E bahada aki tabata debi na e categorianan ‘otro’ (-Afl. 83,7 miyon of -16,3 porciento), ‘credito na empresa’ (-Afl. 32,4 miyon of -2,1 porciento) y ‘credito na individuo’ (-Afl. 29,0 miyon of -1,5 porciento).

E bahada den e categoria ‘otro’ a resulta primordialmente door cu banconan comercial local tabata tin un cantidad mas abou di bononan di gobierno. E categoria ‘credito na individuo’ a cay pa motibo di un demanda mas abou pa ‘credito na consumidor’, mientras cu e categoria ‘credito na empresa’ a ser impacta principalmente door di caida den fianza riba cuenta coriente.