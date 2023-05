Durante dianan di calor ta importante pa tuma medidanan di precaucion

The content originally appeared on: Diario

​

Departamento di Salud cu recomendacion

ORANJESTAD (AAN): Durante e ultimo dianan nos por a tuma nota di un calor extenso, temperatura hopi halto y un solo fuerte. Durante e dianan cu ta sigui comunidad por bay sigui experencia esaki cu por ta peligroso pa nos salud. Pa combati e fenomeno di naturalesa aki no ta posibel, pero si nos por tuma accion pa proteha nos mes y otronan y tambe preveni consecuencianan pa motibo di e calor extenso.

Nos por papia aki di un heatwave of cu otro palabra un ola di calor cu tin su efecto riba hende y bestia. Riba hende e tin efecto specialmente riba e personanan cu un enfermedad cronico manera, diabetes, presion halto, cancer, asthma, pero tambe esnan cu nan trabou ta fisicamente pisa y pafo. Otro grupo di riesgo ta hende grandi, baby, muchanan chikito, hende cu sobre peso y obesidad . Calor por ocaciona deshidratacion, zonontsteking, presion halto, dolor di cabes, cansancio, biramento di cabes y stoma, sacamento, cram di musculo y asta ataca serca un persona cu ta den e temperatura cayente pa un tempo largo.

Departamento di Salud Publico ta conseha comunidad pa durante e dianan cu ta sigui pa bebe hopi awa por lo menos 2 liter pa dia, uza protector solar SPF 30 of mas, bisti bril di solo, pechi of sombre, paña di color cla preferibel di catuna of linen y evita bebida cayente y bebidanan cu ta contene cafeina of hopi sucu durante e oranan mas calor cu ta entre 11:00 di merdia pa 2:00 di atardi.

Nos muchanan, enfermonan y nos hende grandinan ta esnan mas vulnerabel pa e calor aki. Ta hopi importante pa vigilanan constantemente y refresca nan curpa pa wanta e temperatura abou y hidrata nan cu suficiente likido pa evita un posibel heatstroke, cu ta un condicion hopi delicado caminda cu e curpa ta stop di soda. E temperatura di curpa ta sigui subi mas cu 40° grado Celsius y ta perhudica e centro di control cu ta regula e temperatura corporal den nos cerebro.

Sintomanan di un heatstroke ta:

– Temperatura corporal halto den corto tempo

– Cara y cuero cora y seco

– No ta soda mas

– Curazon ta bati dura

– Dolor di cabez

– Mente ta bira confuso y por cay flow

– Por cuminsa saca of haña diaree





Kico pa haci den caso di un Heatstroke ?

– Busca asistencia medico mesora yama 911

– Tene e persona trankil y den fresco

– Los e pañanan na su curpa.

– Fria e curpa cu un serbete/paña muha (cu awa friu of di cranchi)

– Por pone ijs of icepack bou di brasa, na nek, lomba, riba stoma y/of meymey di e pianan.

– Si persona ta consciente lag’a bebe awa no mucho friu.