Dubbel succes Yelyco in Frans-Guyana

20/02/2022 17:34

-

John Zaalman

Yelyco-aanvaller Keven Sporkslede probeert uit een tactische bal te scoren tegen Geldar.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Yelyco heeft tijdens de volleybal Champions League dubbel succes geboekt in Saint-Laurent du Maroni, Frans-Guyana. De mannen kregen Geldar zondagmiddag in straight sets (25-16, 25-16, 25-10) op de knieen, terwijl de vrouwen Sport Guyanais met 3-0 (25-16, 25-14, 25-21) versloegen. Beide duels werden afgewerkt in de Maximin Noel Municipal Hall met Saidah Loe Sack Sioe (Suriname), Marco-Oliver Anatole (Frans-Guyana) en Chantal Karsters (Suriname) en Joseph Bradley (Frans-Guyana) als arbiters.

Furgill Ong A Fat kijkt terug op een goede start van Yelyco. “We

speelden na lange tijd weer hier dus in het begin was het even

aanvoelen. Ik ben niet ontevreden. Geldar had een redelijke ploeg.

Alleen ontbreken ze wat stootkracht”, aldus de

Yelyco-captain.

Yelyco heeft het helemaal niet moeilijk gehad tegen de Fransen.

Bij de vrouwen heeft Sport Guyanais in de laatste set wat

tegenstand kunnen bieden. “Ik heb toen in een andere setting

gespeeld, omdat mijn policy is om iedereen wat functionele

speeltijd te geven”, meent coach Verdy Getrouw. “Je ziet de

tegenstander en weet bijvoorbaat dat je sterker bent.” Sport

Guyanais heeft naar zijn zeggen geen onaardig team. “Ze hebben een

redelijke verdediging, maar ze waren een maatje te klein voor ons”,

bluft Getrouw.

Marco-Oliver Anatole (Frans-Guyanese Volleybalfederatie) is met

Montjoly in de partij tussen federatievoorzitters de betere geweest

van Lionel Blokland (Surinaamse Volleybalbond) en diens

Bazooka. Montjoly veerde terug van een set achterstand om met

23-25, 27-25, 25-18, 25-11 te winnen. “We hadden in het begin heel

veel moeite om in het spel te komen”, onderkent Anatole. “Ik heb

vanaf de derde set een verandering gebracht in onze opstelling en

een aantal spelers in het blok gezet op Bazooka’s beste speler

(Avery Molijn,…red.).”

De Fransman geeft verder aan dat de pass stabieler werd en het

spelritme heeft kunnen opleggen. Vermeldenwaard was dat de hal op

bepaalde plekken lekte toen het regende. Livo en Gideon hadden ook

succes door bij de mannen en vrouwen met respectievelijk 3-0

(25-17, 25-16, 25-20) om 3-1 (25-18, 19-25,

25-19, 25-16) te winnen van de Franse ploegen Cosma en

Matoury. Die partijen werden afgewerkt in Complexe Sportif Bertene

Juminer. Bazooka kreeg bij de vrouwen met 3-0 klop van Cosma

( (25-15, 25-11, 25-12).

Yelyco-coach Verdy Getrouw spreekt zijn speelsters toe

tijdens een time-out.

Foto: John Zaalman







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina